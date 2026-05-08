Descubre qué hacer este fin de semana en Santo Domingo

Publicado por Melissa Correa Creado: Actualizado:

La capital dominicana vivirá un fin de semana cargado de entretenimiento este sábado 9 y domingo 10 de mayo, con una variada oferta que incluye conciertos, cine en cartelera y actividades culturales para todos los gustos.

Uno de los eventos más esperados es el concierto de la cantante Ed Sheeran el 9 de mayo de 2026 en el Estadio Quisqueya.

Mientras, que Diego Jaar será el encargado de abrir el espectáculo.

Ed Sheeran (9 de mayo)

Ed Sheeran

Laura Pausini (10 de mayo)

Laura Pausini

Una voz que marcó generaciones… regresa a República Dominicana con su “YO CANTO WORLD TOUR”.

Se presentará en El Óvalo de la Feria Ganadera.

Boletas disponibles en tuboleta.com.do

Después de más de una década… el reencuentro que todos esperaban está más cerca que nunca.

Picnic de cuentos (Galería 360)

Picnic de cuentos

Este domingo en Galería 360 habrá un picnic de cuentos

Puede ir con toda tu familia para disfrutar los cuentos

Hay que reservar los cupos en la página web.

Matilda The Musical Jr - 9 y 10 de mayo



Matilda

La obra Matilda The Musical Jr se presentará este sábado y domingo a las 4:00 de la tarde en la Sala Manuel Rueda ubicada en la César Nicolás Penson, sector La Esperilla, en la Plaza Iberoamérica.

El Reino Champiñón (10 de mayo)

El Reino Champiñón

Se realizará en Hard Rock Cafe Punta Cana a las 1:00 pm.

Kids Day presenta El Reino Champiñón, una edición inspirada en un mundo lleno de aventuras, personajes, retos y diversión, donde la imaginación se convierte en el escenario principal.

El evento se desarrolla en un entorno seguro y organizado, pensado para que las familias disfruten con tranquilidad.

El cover incluye un postre para cada niño, como parte de una tarde creada para compartir, celebrar y vivir la experiencia.

Además, los niños que cumplan años entre el 1 de mayo y el 10 de Mayo tendrán acceso gratuito, convirtiendo esta edición en una forma especial de celebrar su día.

En el ámbito cinematográfico



Las salas de cine del país mantienen una cartelera variada, con estrenos de acción, animación, terror y producciones independientes, convirtiéndose en una de las opciones preferidas para quienes buscan un plan más tranquilo durante el fin de semana.

Estas son algunas de las películas que se están exhibiendo:

Películas