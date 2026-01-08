EEUU “asalta” 2 buques petroleros en pleno mar

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Estados Unidos buscó el miércoles afianzar su control sobre el petróleo venezolano al incautar un par de buques sancionados que transportaban petróleo, y anunciando planes para relajar algunas sanciones para que Estados Unidos pueda supervisar la venta del petróleo de Venezuela a nivel mundial.

El gobierno estadounidense tiene la intención de controlar la distribución de los productos petroleros de Venezuela a nivel mundial tras sustraer al presidente venezolano Nicolás Maduro en una incursión militar. Además de aplicar un embargo petrolero ya existente, el Departamento de Energía dice que el "único petróleo transportado dentro y fuera de Venezuela" será a través de canales aprobados por la ley estadounidense y los intereses estadounidenses.

Tal control sobre las mayores reservas probadas de crudo del mundo podría dar a Estados Unidos un dominio más amplio sobre el suministro petrolero mundial capaz de influir en los precios. Ambos movimientos reflejan la determinación del gobierno estadounidense para controlar los próximos pasos en Venezuela a través de sus vastos recursos petroleros después de que Trump prometiera que Estados Unidos "gobernará" al país.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, indicó que el petróleo tomado de los buques incautados en el Atlántico norte y el mar Caribe se vendería como parte del acuerdo anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump el martes, bajo el cual Venezuela proporcionaría hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos.

"Uno de esos barcos que fue incautado y que tenía petróleo en el Caribe, ¿saben lo que las autoridades interinas están pidiendo en Venezuela?", dijo Rubio a periodistas después de una sesión con legisladores el miércoles.

“Quieren que ese petróleo incautado sea parte de este acuerdo. Entienden que la única manera de mover petróleo y generar ingresos sin colapso económico es si cooperan y trabajan con Estados Unidos”, declaró.

Incautación de dos buques más

El Comando Europeo de Estados Unidos anunció en una publicación en redes sociales que el buque mercante Bella 1 fue interceptado en el Atlántico Norte por "violaciones de sanciones estadounidenses".

Luego, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, reveló que las fuerzas armadas estadounidenses también tomaron el control del petrolero M Sophia en el Caribe.

Por tiempo indefinido.-

Estados Unidos controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo “indefinido” y depositará los ingresos de esas transacciones en cuentas administradas por Washington, informó el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright. El secretario afirmó que está “trabajando directamente en cooperación con los venezolanos”.