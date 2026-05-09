EEUU dispara a buques y crece tensión en Ormuz

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DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos AP

El ejército de EEUU atacó y dejó fuera de servicio a dos buques petroleros iraníes el viernes tras intercambiar fuego con fuerzas armadas de Irán en el estrecho de Ormuz. Por su parte, Emiratos Árabes Unidos reportó otro ataque iraní con misiles y drones.

Los ataques sembraron más dudas sobre un frágil alto el fuego que Estados Unidos insiste que sigue en vigor. Washington espera una respuesta iraní a su más reciente propuesta de un acuerdo para poner fin a la guerra, reabrir el estrecho y frenar el programa nuclear de Teherán.

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio dijo que espera recibir “una oferta seria” de Irán más tarde el viernes.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos informaron el viernes que habían dejado fuera de servicio a dos buques petroleros iraníes que intentaban violar un bloqueo estadounidense de los puertos de Irán. Horas antes, las fuerzas armadas estadounidenses afirmaron que frustraron ataques contra tres buques de la Armada de Estados Unidos y que atacaron instalaciones militares iraníes en el estrecho.

Irán ha bloqueado en gran medida la vía marítima desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el 28 de febrero, causando un alza global en los precios del combustible y sacudiendo los mercados mundiales. Estados Unidos ha impuesto su propio bloqueo de los puertos iraníes.

Por otro lado, el ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos indicó que tres personas resultaron heridas luego que las defensas aéreas enfrentaron dos misiles balísticos y tres drones lanzados por Irán. No quedó claro si todos fueron interceptados con éxito.

EEUU afirma que respondió a ataque en el estrecho de Ormuz. El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní condenó lo que calificó como acción militar “hostil” de EU.