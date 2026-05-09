Gobierno lanza programa Escuela Abierta y Activa en 208 centros educativos

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El Gobierno dominicano inició este fin de semana las actividades del programa “Escuela Abierta y Activa”, mediante el cual centros educativos del sector público abrirán sus puertas todos los sábados para ofrecer programas de deporte, cultura y recreación para jóvenes y adolescentes de la comunidad del entorno.

El proyecto, que forma parte de la estrategia “Escuela Como Centro del Desarrollo”, inició de manera simultánea en 208 centros educativos de Azua, Barahona, San Juan, Distrito Nacional, La Vega, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, San Cristóbal, Santiago y la provincia Santo Domingo, territorios en los que se necesita una mayor oferta de oportunidades deportivas y culturales para la juventud en condición de vulnerabilidad.

Durante el acto principal realizado en el Politécnico Virgen de la Altagracia, en Santo Domingo, en representación del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, el viceministro de Supervisión, Evaluación y Control de la Calidad Educativa, Oscar Amargós, explicó el impacto que tendrá el programa en la vida de los estudiantes y de toda la comunidad.

“Con esta iniciativa estamos contribuyendo a mejorar el clima de paz y la seguridad en los entornos escolares. Este esfuerzo interinstitucional reafirma el compromiso del gobierno con hacer de nuestras escuelas espacios de desarrollo, espacios donde los jóvenes aprendan más allás de los contenidos curriculares”, manifestó Amargós.

Articulación interinstitucional

En el proyecto se ejecuta una amplia articulación de esfuerzos del sector gubernamental, que además incluye al Ministerio de Deportes, al Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), el Instituto de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE), el Instituto de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), entre otros.

Por parte del Ministerio de Educación, los integrantes del programa “Ciudadanos al 100” trabajarán como pares de coordinación para integrar a otros jóvenes de sus comunidades a la Escuela Abierta y Activa.

En la primera jornada las autoridades, dirigentes comunitarios y jóvenes de la zona pudieron disfrutar de actividades deportivas como básquetbol, fútbol y voleibol; de pensamiento estratégico como ajedrez; culturales, como curso de inducción al arte; y de formación familiar, como charlas con expertos.

Para garantizar la efectividad y sostenibilidad de la iniciativa, un equipo multidisciplinario e interinstitucional del Gobierno ha capacitado a técnicos en cada una de las áreas de intervención, y al mismo tiempo ha adquirido los equipos y materiales necesarios en cada disciplina.

En materia de seguridad y orden, el programa cuenta con el apoyo de Interior y Policía y los equipos de la Policía Nacional de cada zona.