EEUU e Irán intercambian fuego en estrecho Ormuz

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El ejército de Estados Unidos se enfrentó el lunes con fuerzas iraníes y hundió seis pequeñas embarcaciones que atacaban a barcos civiles en su intento por reabrir el estrecho de Ormuz. Emiratos Árabes Unidos, un aliado clave de Washington dijo que fue atacado por Irán por primera vez desde que se pactó un frágil alto el fuego a principios de abril.

Atacan buque EEUU.-

La agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó antes de un ataque en el que dos misiles alcanzaron un buque estadounidense citando fuentes locales.

Fars aseguró que dos misiles impactaron contra un navío de la Armada estadounidense cerca del puerto de Jask, en el flanco sur del estrecho de Ormuz, obligándole a abandonar su intento de cruzar el estrecho. Luego EEUU desmintió que un buque suyo recibiera el impacto de misiles.

En tanto,el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo el llamado 'Project Freedom' para que las Fuerzas Armadas estadounidenses “guíen” barcos mercantes a través del estrecho de Ormuz, aunque eso no incluiría una escolta militar formal de los navíos. El mandatario estadoundiense aseguró que cualquier interferencia con la operación para permitir el tránsito de navíos atrapados en el Golfo Pérsico por el conflicto “será tratada por la fuerza".

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos dijo que sus baterías antiaéreas interceptaron 15 misiles y cuatro drones iraníes. Autoridades en el emirato oriental de Fujairah dijeron que un dron provocó un incendio en una importante instalación petrolera, hiriendo a tres ciudadanos indios. El ejército británico reportó dos buques de carga en llamas frente a EAU.

Helicópteros militares estadounidenses hundieron seis de las pequeñas embarcaciones.