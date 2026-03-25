EEUU prepara despliegue; Irán e Israel bajo ataques

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DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos AP

Ataques aéreos azotaron el martes a Irán, que respondió lanzando drones y misiles hacia Israel e instalaciones en distintos puntos de Oriente Medio, incluso después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijo que estaba en conversaciones con la República Islámica para poner fin a la guerra.

En tanto, las fuerzas armadas de Estados Unidos se alistaban para el despliegue a Oriente Medio de alrededor de 1,000 tropas de la 82ª División Aerotransportada, informó a The Associated Press una persona con conocimiento de los planes. El despliegue se llevará a cabo en los próximos días, indicó la fuente.

Con miles de marines adicionales de Estados Unidos en camino al Golfo Pérsico, mientras ambas partes intercambian andanadas de proyectiles e Irán negando que haya negociación alguna, la guerra mantenía un ritmo intenso un día después de que Trump aplazó la fecha límite para que Irán reabra el estrecho de Ormuz.

El control de Teherán sobre esa crucial vía fluvial ha trastocado el transporte marítimo internacional, provocando un pronunciado aumento en los precios del combustible y amenazado a la economía mundial.

Pakistán se ofreció a albergar conversaciones diplomáticas, pero Irán se mantuvo desafiante, prometiendo luchar “hasta la victoria completa”.

Cualquier conversación entre Estados Unidos e Irán enfrentaría enormes desafíos. Muchos de los objetivos cambiantes de Washington — en particular sobre el programa nuclear y de misiles balísticos de Irán— siguen siendo difíciles de alcanzar. Mientras tanto, no está claro que miembro del gobierno iraní tendría la autoridad o disposición para negociar, particularmente mientras Israel ha prometido que seguirá abatiendo a funcionarios de alto rango, después de matar a varios.

Irán también mantiene un enorme recelo hacia Estados Unidos, que durante el gobierno de Trump ha lanzado dos ataques contra la República Islámica durante conversaciones diplomáticas de alto nivel, incluida la ofensiva del 28 de febrero que inició el conflicto actual.

El número de muertos en Irán ha superado los 1,500, según el Ministerio de Salud. En Israel, 16 personas han muerto. 13 militares de EEUU han muerto.

Marines camino al Golfo

El anuncio de Trump se produjo mientras miles de marines se dirigían hacia la región, lo que alimenta la especulación de que EEUU podría intentar apoderarse de la isla de Kharg, vital para la red petrolera de Irán. EEUU bombardeó la isla en el golfo Pérsico hace más de una semana.