EEUU restringe la entrada a los ciudadanos de otros 20 países

El gobierno estadounidense anunció ayer, martes, que ampliaría las restricciones de entrada a otros 20 países y la Autoridad Palestina, con lo que duplica el número de naciones afectadas por los límites anunciados hace unas semanas sobre quién puede entrar y emigrar a EEUU.

El gobierno de Donald Trump incluyó a cinco países más, así como a personas que viajan con documentos emitidos por la Autoridad Palestina, en la lista de naciones a cuyos ciudadanos no se les permitirá el ingreso a Estados Unidos, e impuso nuevos límites a otros 15 países.

La medida es parte de los esfuerzos de Estados Unidos para soportar los criterios para permitir la entrada al país para viajes e inmigración, algo que los críticos dicen que impide injustamente la entrada de personas de una amplia gama de países. El gobierno indicó que ampliaría las restricciones tras el arresto de un ciudadano afgano sospecho de balear a dos efectivos de la Guardia Nacional en noviembre.

Las personas que ya tienen visas, son residentes permanentes legales de Estados Unidos. o tienen ciertas categorías de visas, como diplomáticas o atletas, o cuya entrada al país se considera que conviene a Estados Unidos, están exentas de las restricciones. No estaba claro por el momento en que entrarían en vigor las nuevas restricciones. Trump en junio anunció que se prohibiría la entrada a los ciudadanos de 12 países y que aquellos de otros siete enfrentarían restricciones. La decisión resucitó una política emblemática de su primer mandato.

En ese momento, la prohibición incluía a Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, y aumentaron las restricciones a los visitantes de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

El martes, el gobierno estadounidense agregó a Burkina Faso, Mali, Níger, Sudán del Sur y Siria a la lista de países cuyos ciudadanos tienen prohibido entrar en Estados Unidos. También restringió completamente la entrada a personas con documentos de viaje emitidos por la Autoridad Palestina. Además, se agregaron 15 países a la lista de naciones que enfrentan restricciones parciales: Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malaui, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabue. Las restricciones se aplican a las personas que pretenden viajar a Estados Unidos como visitantes y también a las que pretenden migrar.