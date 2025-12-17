Plana mayor de las Fuerzas Armadas recorre la frontera dominico-haitiana

Publicado por Julio Gómez Creado: Actualizado:

PEDERNALES.– El ministro de Defensa dominicano realizó un periplo por las cinco provincias fronterizas, llevando un mensaje navideño de aliento a los soldados, junto a un saludo motivador del presidente Luis Abinader, con el objetivo de exhortarlos a mantener firme la lealtad, los principios y, sobre todo, el compromiso de resguardar la división territorial.

El recorrido es encabezado por el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, acompañado del viceministro de Defensa, Miguel Ángel Rubio Báez, ERD; el mayor general Jorge Iván Camino Pérez, ERD, comandante general del Ejército de la República Dominicana; el general de brigada Enrique Armando Aguilera Trujillo, director J-2 del MIDE; el general de brigada José Rodríguez Coste, ERD, director general del Cesfront; y el general de brigada Alcántara Céspedes, J-3 de Operaciones del MIDE, entre otros oficiales responsables de divisiones departamentales del Ejército y miembros de la prensa.

Durante las palabras de aliento navideño, el ministro de Defensa y el comandante general del Ejército exhortaron a los soldados a no desmayar en su rol de defensores de la Patria.

Plana mayor de las Fuerzas Armadas recorre la frontera

Asimismo, anunciaron un masivo ascenso en febrero y mayores beneficios para los uniformados.

Como parte del recorrido, el alto mando realizó rifas de electrodomésticos, entrega de alimentos, bonos navideños en efectivo y golosinas. La jornada abarca la frontera desde Pedernales, Jimaní, en la provincia Independencia; Elías Piña y Dajabón.