The Killers vuelve a República Dominicana, aquí te decimos la fecha

La banda estadounidense The Killers confirmó su regreso a la República Dominicana con un concierto programado para el 27 de marzo, en el Estadio de Softbol del Centro Olímpico.

Formada en Las Vegas en 2001, The Killers integrada por Brandon Flowers, Dave Keuning, Mark Stoermer y Ronnie Vannucci Jr. se ha consolidado como una de las agrupaciones de rock más influyentes de las últimas dos décadas.

Con ocho álbumes de estudio, más de 30 millones de discos vendidos y una serie de himnos generacionales como Mr. Brightside una de las canciones más reproducidas en la historia de Spotify, Somebody Told Me, Human, When You Were Young y All These Things That I’ve Done, la banda continúa llenando estadios alrededor del mundo gracias a su mezcla de rock alternativo, new wave y una reconocida energía en vivo.

El concierto en suelo dominicano formará parte de su próxima gira mundial y promete una experiencia esperada por miles de seguidores que han aguardado su regreso al país.

The Killers ha encabezado algunos de los festivales más importantes del mundo, entre ellos Glastonbury,

Lollapalooza, Coachella y Rock in Rio, y mantiene un legado musical vigente que conecta con varias generaciones. Su puesta en escena, dinámica y emotiva, los sitúa entre las bandas de rock en vivo más aclamadas a nivel internacional.

Desde el lanzamiento de su álbum debut Hot Fuss (2004), que marcó un hito en la escena musical global, la agrupación ha mostrado una evolución constante con producciones como Sam’s Town, Day & Age, Battle Born y Pressure Machine, reafirmando su capacidad de reinventarse sin perder su identidad. Ganadores de múltiples Brit Awards y MTV Awards, además de nominaciones a los Premios Grammy, The Killers siguen consolidando su lugar entre las bandas más relevantes del siglo XXI.

La presentación será producida por SD Concerts, empresa responsable de numerosos espectáculos internacionales en el país.

La preventa de boletas iniciará el viernes 19 de diciembre, a partir de las 10:00 de la mañana, y estarán disponibles exclusivamente a través de www.tuboleta.com.do.

Los organizadores recomiendan a los interesados crear o activar su cuenta con antelación y mantenerse atentos a la apertura de las distintas etapas de venta.