Cuba está cambiando: 10 claves para entender el país en 2026

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Cuba atraviesa en 2026 uno de los momentos más complejos de su historia reciente. La isla enfrenta una crisis energética marcada por apagones prolongados que afectan a varias provincias y por la escasez de combustible que limita el transporte público y privado.

A esto se suma una inflación persistente que golpea a las familias, con alimentos básicos y medicinas cada vez más difíciles de conseguir.

Las sanciones internacionales y las tensiones diplomáticas han reducido el acceso a divisas y complican las importaciones, mientras que el turismo, tradicional fuente de ingresos, se encuentra debilitado por la caída en la llegada de visitantes.

En paralelo, miles de cubanos continúan emigrando en busca de mejores oportunidades, generando un éxodo constante que impacta en países receptores.

En el plano político, el presidente Miguel Díaz-Canel ha iniciado conversaciones con Estados Unidos para aliviar tensiones y explorar acuerdos, y en marzo se anunció la liberación de varios presos políticos, gesto interpretado como una señal de apertura.

La crisis en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro también han tenido repercusiones en Cuba, aumentando la presión económica y política sobre la isla.

A pesar de las dificultades, la sociedad cubana mantiene espacios de organización comunitaria y cultural, mostrando resistencia y creatividad frente a la crisis. Estos elementos reflejan un país en transición, atrapado entre la crisis económica y energética, la presión internacional y los intentos de apertura política.