Mejorar presupuesto
5 consejos que deja la Semana Mundial del Dinero para cuidar tus finanzas
Destinar al menos un 10 % de los ingresos al ahorro ayuda a crear un fondo de emergencia y alcanzar metas futuras
La Semana Mundial del Dinero, celebrada en más de 170 países, concluyó con un llamado a la educación financiera como herramienta esencial para enfrentar los retos económicos actuales.
Durante la jornada se compartieron cinco consejos clave para fortalecer la salud financiera de las familias:
Consejos destacados
1. Elaborar un presupuesto mensual
Registrar ingresos y gastos permite identificar prioridades y evitar el sobreendeudamiento.
2. Ahorrar de manera constante
Destinar al menos un 10 % de los ingresos al ahorro ayuda a crear un fondo de emergencia y alcanzar metas futuras.
3. Usar el crédito con responsabilidad
Las tarjetas y préstamos deben ser herramientas de apoyo, no de riesgo. Se recomienda pagar a tiempo y evitar intereses elevados.
4. Invertir en educación financiera
Participar en talleres, leer sobre finanzas y consultar expertos fortalece la capacidad de tomar decisiones inteligentes.
5. Planificar metas a corto y largo plazo
Definir objetivos claros, como comprar una vivienda o iniciar un negocio, orienta el uso del dinero hacia proyectos productivos.