5 consejos que deja la Semana Mundial del Dinero para cuidar tus finanzas

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La Semana Mundial del Dinero, celebrada en más de 170 países, concluyó con un llamado a la educación financiera como herramienta esencial para enfrentar los retos económicos actuales.

Durante la jornada se compartieron cinco consejos clave para fortalecer la salud financiera de las familias:

Consejos destacados

1. Elaborar un presupuesto mensual

Adafp destaca importancia de incentivar el ahorro.

Registrar ingresos y gastos permite identificar prioridades y evitar el sobreendeudamiento.

2. Ahorrar de manera constante

Destinar al menos un 10 % de los ingresos al ahorro ayuda a crear un fondo de emergencia y alcanzar metas futuras.

3. Usar el crédito con responsabilidad

Las tarjetas y préstamos deben ser herramientas de apoyo, no de riesgo. Se recomienda pagar a tiempo y evitar intereses elevados.

Tarjetas de crédito.

4. Invertir en educación financiera

Participar en talleres, leer sobre finanzas y consultar expertos fortalece la capacidad de tomar decisiones inteligentes.

5. Planificar metas a corto y largo plazo

Definir objetivos claros, como comprar una vivienda o iniciar un negocio, orienta el uso del dinero hacia proyectos productivos.