Daniela Alvarado comparte el dolor por la pérdida de su mas reciente embarazo

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La actriz venezolana Daniela Alvarado conmovió a sus seguidores al compartir en redes sociales el testimonio sobre la pérdida de su hija Cordelia, ocurrida a las 22 semanas y tres días de gestación.

Con palabras cargadas de sinceridad y dolor, la artista relató que este es el único recuerdo que conserva de su embarazo y que, a tres semanas del fallecimiento, aún se siente “perdida, sin rumbo, sin planes, en un limbo extraño”.

Alvarado expresó que, pese a la tristeza, se esfuerza por levantarse cada día por sus hijas Olivia y Cordelia, por su pareja José y por todas las mujeres que atraviesan experiencias similares. “Siempre seré la mamá de Olivia y Cordelia”, afirmó, enviando un mensaje de solidaridad a las madres que viven duelos gestacionales en silencio.