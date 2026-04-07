Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El Caribe

Gobierno de Cuba

Díaz-Canel dispuesto a dialogar EU

Miguel Díaz-Canel, reiteró ayer su disposición a “sostener diálogo bilateral serio y responsable” con EE.UU. en el marco de la visita a la isla de los congresistas demócratas estadounidenses Pramila Jayapal y Jonathan Luther Jackson.

Miguel Díaz Canel. Cuba

Miguel Díaz Canel. Cuba

EFE EFE
Publicado por
EFE

Creado:

Actualizado:

En:

La Habana. EFE.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reiteró ayer su disposición a “sostener diálogo bilateral serio y responsable” con EE.UU. en el marco de la visita a la isla de los congresistas demócratas estadounidenses Pramila Jayapal y Jonathan Luther Jackson.

“Reiteré la voluntad de nuestro Gobierno para sostener un diálogo bilateral serio y responsable, y encontrar soluciones a las diferencias existentes”, expresó el mandatario cubano. El 13 de marzo, Díaz-Canel, reconoció un “diálogo” con EE.UU., en “fases iniciales”, lo que supuso un parteaguas en la escalada de tensiones entre ambos países a raíz de la profundización del asedio petrolero impuesto por Gobierno norteamericano desde enero.   

Sobre el autor
EFE EFE

EFE

tracking