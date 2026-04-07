Díaz-Canel dispuesto a dialogar EU

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La Habana. EFE.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reiteró ayer su disposición a “sostener diálogo bilateral serio y responsable” con EE.UU. en el marco de la visita a la isla de los congresistas demócratas estadounidenses Pramila Jayapal y Jonathan Luther Jackson.

“Reiteré la voluntad de nuestro Gobierno para sostener un diálogo bilateral serio y responsable, y encontrar soluciones a las diferencias existentes”, expresó el mandatario cubano. El 13 de marzo, Díaz-Canel, reconoció un “diálogo” con EE.UU., en “fases iniciales”, lo que supuso un parteaguas en la escalada de tensiones entre ambos países a raíz de la profundización del asedio petrolero impuesto por Gobierno norteamericano desde enero.