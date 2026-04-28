¿Haití se queda sin apoyo?: lo que sigue tras la salida 150 de policías kenianos

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El último contingente de unos 150 agentes kenianos de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS, en inglés) abandonó Haití, confirmó este martes la Policía keniana, completando así la transición para dar paso a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), impulsada por la ONU en sustitución de la MSS.

Según confirmaron las fuerzas de seguridad kenianas a través de un comunicado en la red social X, los agentes salieron de Haití este lunes con rumbo a la capital del país africano, Nairobi.

¿Qué significa la salida 150 de policías kenianos?

Kenia da paso así a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), impulsada por la ONU en sustitución de la MSS y liderada por Chad, país que planea desplegar 1.500 soldados en el país caribeño, de los que 400 efectivos ya se encuentran allí.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en octubre de 2023, a petición del Gobierno haitiano, el despliegue por un año prorrogable de la MSS, que se materializó en junio de 2024 -cuando llegó el primer contingente de la Policía keniana al país- y cuyo mandato concluyó el pasado octubre.

La MSS se vio limitada por la falta de tropas, financiación y equipamiento, ya que tanto esa operación como la nueva fuerza dependen de contribuciones voluntarias de los Estados miembros.

Aunque la previsión inicial era de 2.500 efectivos, finalmente se desplegaron en torno a un millar, en su mayoría kenianos.

Pero la misión no consiguió recuperar ningún territorio controlado por las bandas, cuyas acciones han causado el desplazamiento interno de más de 1,3 millones de personas, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU.

Las bandas se han apoderado del 90 % de la zona metropolitana de Puerto Príncipe, la capital haitiana, y se han desplazado hacia otras localidades del interior.

Esta crisis ha provocado la muerte -según la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos- de 5.519 personas entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de este año, en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las pandillas armadas, que en gran parte utilizan armas introducidas ilegalmente desde Estados Unidos.