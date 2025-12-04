Inédito en el mundo: nace bebé en el hígado tras embarazo ectópico en Perú

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Lima, 3 dic (EFE).- El Ministerio de Salud de Perú presentó este miércoles el cuarto caso en el mundo, y el primero en el país, de un bebé nacido vivo tras un embarazo ectópico (fuera del útero) hepático, con el bebé gestado en el hígado la madre, de donde nació por cesárea con 40 semanas de formación.

El embarazo ectópico supone una anómala complicación en la gestación del feto en la que el embrión se implanta fuera del útero, generalmente en la trompas de falopio, resultando en severas complicaciones y altas probabilidades de aborto.

En el caso de Valeria Vela, de 19 años, fue un embarazo ectópico abdominal que no fue identificado hasta el momento del parto, por cesárea, en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, en el populoso distrito limeño de Puente Piedra, en el norte de la capital peruana.

"Lo que también hace único a este caso en el mundo es que la bebé llegó a las 40 semanas de gestación, mientras tres casos anteriores reportaron embarazo ectópico con bebé vivo en cavidad abdominal hasta 36 semanas", según señaló el Ministerio en un comunicado.

El óvulo fecundado se implantó en el hígado y a través de las arterias de este órgano el feto se iba alimentando.

"Cuando llegué al hospital de Puente Piedra todo estaba bien supuestamente", aseguró Vela con su hija Aylin Yasemin en brazos. "Cuando entré a la sala de parto ya no recuerdo casi nada, sólo escuchar a mi bebé llorar, y ahí creo que me desmayé", relató.

Pese a que este tipo de complicaciones suelen detectarse en etapas iniciales, la joven, perteneciente al Seguro Integral de Salud (SIS) de Perú, la seguridad social universal que gestiona el Ministerio de Salud, no recibió ningún aviso o alerta sobre anomalías en ninguna de las revisiones de seguimiento del embarazo, realizadas por clínicas privadas.

Tras la cesárea, la joven, ahora madre de su segunda hija, de 3 kilos y 600 gramos no paraba de perder sangre, por lo que fue trasladada en una ambulancia hasta el Hospital Nacional Cayetano Heredia para una cirugía de alta complejidad que salvase su vida y la de la recién nacida.

Desde ese día 20 de noviembre, cuando le explicaron que se trataba de "un embarazo muy extraño", la madre de Valeria, Janeth Vergara, contó cómo se mantuvo junto a su hija en el hospital, dado que permanecía gravemente inestable, y no ha sido hasta este miércoles, que ha conocido a su nieta.

Estable ya acompañada de su pareja y familia, Valeria afirmó estar "muy agradecida". "Me siento muy bien, me siento muy alegre, más que todo, de seguir con vida", aseguró sonriente y agradeció por la salud y vida de su nueva hija.

"El 97 % de los embarazos fuera del útero se desarrolla en la trompa de Falopio" y el resto en la zona abdominal, explicó en la presentación el director general del HNCH, Manuel Alberto Díaz De Los Santos, en relación a la particularidad del caso.

"Más de 90% de los casos termina en aborto, pero en el caso de Valeria y con la bendición de Dios, tenemos a Aylin", manifestó con satisfacción. EFE