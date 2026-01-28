¿Qué medidas toma República Dominicana, frente a la de Puerto Rico por influenza?

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Ministerio de Salud Pública anunció que ha intensificado las medidas de vigilancia epidemiológica en República Dominicana, luego de que Puerto Rico declarara estado de emergencia por influenza. La decisión busca prevenir la propagación de la enfermedad en el país y proteger a la población.

El viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, explicó que se han activado protocolos especiales de monitoreo en hospitales, centros de atención primaria y puntos estratégicos de entrada al territorio nacional. La medida incluye un seguimiento más riguroso de casos sospechosos y campañas de orientación para la ciudadanía.

Puerto Rico declaró la emergencia sanitaria tras un aumento significativo de contagios y hospitalizaciones por influenza, lo que encendió las alarmas en la región. Ante este panorama, las autoridades dominicanas aseguraron que trabajan de manera coordinada con organismos internacionales y locales para evitar que la situación se replique en el país.

El Ministerio recordó la importancia de la vacunación contra la influenza, así como mantener medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, uso de mascarillas en espacios cerrados y acudir al médico ante síntomas de fiebre, tos o malestar general.