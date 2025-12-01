La SIP denuncia escalada de represión contra periodistas de elTOQUE en Cuba

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó enérgicamente la reciente ola de agresiones, hostigamiento y represalias del gobierno de Cuba contra periodistas y colaboradores del medio digital independiente elTOQUE, calificando estas acciones como graves violaciones a la libertad de prensa.

En los últimos días se han registrado actos de intimidación, amenazas y presiones directas contra miembros del equipo editorial, además de campañas de difamación desde medios oficiales y cuentas vinculadas a instituciones estatales. Según la SIP, estas prácticas forman parte de un patrón sistemático de persecución que incluye vigilancia, confiscación de equipos, restricciones migratorias y acoso a familiares.

El medio denunció que el sitio oficial Razones de Cuba publicó una lista de 18 directivos bajo investigación, con advertencias de posibles extradiciones o prisión inmediata en caso de regresar a la isla. La lista incluye incluso a personas que ya no trabajan en la publicación.

El editor jefe de elTOQUE, José Jasán Nieves, alertó que el régimen prepara una causa penal contra miembros y colaboradores tras una campaña de difamación estatal. Nieves fue víctima de un acto de repudio en Ciudad de México el pasado 5 de noviembre y denunció que la televisión estatal reveló su dirección personal con fines de hostigamiento.

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, expresó solidaridad con el equipo de elTOQUE y llamó a la comunidad internacional a exigir al gobierno cubano respeto a los estándares interamericanos de libertad de expresión. Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, reclamó el cese inmediato de la represión y rechazó la fabricación de causas penales como método para silenciar voces críticas.

Pese al acoso, elTOQUE aseguró que continuará ejerciendo “periodismo riguroso, servicio público y contrapropaganda”, en medio de sus investigaciones sobre la crisis sanitaria, energética y económica que atraviesa el país.

La SIP, con sede en Miami y conformada por más de 1.300 medios del hemisferio occidental, reiteró su compromiso con la defensa de la libertad de prensa en las Américas.