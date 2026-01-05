Venezuela: Delcy Rodríguez designa equipos para recuperar a Nicolás Maduro en medio de tensiones con EE.UU.

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Caracas, 4 ene (EFE).- La vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este domingo una comisión para gestionar la liberación del presidente del país, Nicolás Maduro, quien fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, por Estados Unidos en medio de un ataque a territorio venezolano, informó el ministro de Comunicación, Freddy Náñez.

En una declaración transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), al término de un consejo de ministros, Ñáñez aseguró que Rodríguez, quien fue convocada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a ejercer como presidenta encargada, creó una instancia de "alto nivel" para la liberación de la pareja presidencial.

Nicolás Maduro y Cilia FloresFuente externa

La comisión, cuyas tareas no fueron precisadas de inmediato, estará encabezada por el titular de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y jefe del "diálogo y la paz de Venezuela", Jorge Rodríguez.

Asimismo, la integran el canciller, Yván Gil, la presidenta del programa gubernamental de repatriación de migrantes Gran Misión Plan Vuelta a la Patria, Camilla Fabri, y el ministro de Información.

Ñáñez destacó igualmente que Rodríguez visitó este domingo "a los muchachos y muchachas que resultaron heridos de los combates derivados del ataque", ejecutado en la madrugada del sábado por Estados Unidos en Caracas y los estados venezolanos de Miranda, Aragua y La Guaira (norte).

"Jóvenes, soldados y soldadas valientes y heroicos que pusieron el pecho para defender nuestra soberanía, nuestra integridad y a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros", afirmó el titular de Comunicación.

Hasta el momento, el Ejecutivo venezolano no ha precisado la cifra de heridos ni fallecidos en los bombardeos, aunque este domingo el Gobierno de Cuba informó de que 32 militares de la isla que cumplían misión en este país murieron en "acciones combativas" durante el ataque estadounidense.

Fuentes venezolanas citadas por el diario The New York Times revelaron que en Venezuela fueron asesinadas 80 personas en la operación, mientras que funcionarios de Washington revelaron que media docena de soldados estadounidenses fueron heridos, aunque Trump no quiso confirmar los números.

Por otra parte, Ñáñez, quien calificó este domingo como "un día de mucha productividad", aseguró que el país se encuentra en paz.

"Queremos, finalmente, certificar que a esta hora nuestra patria a lo ancho y a lo largo se encuentra en absoluta paz, se encuentra en absoluta protección de las instituciones de Gobierno que se han desplegado para garantizar la seguridad", afirmó.

Para este lunes fue convocada una sesión de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), que instalará su nueva legislatura 2026-2031, en medio de la incertidumbre política que vive el país a raíz de la detención de Maduro.EFE