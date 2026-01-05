Nicolás Maduro permanece detenido en MDC-Brooklyn una de las cárceles más seguras y drástica en EUA

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, tras ser detenidos en Venezuela el pasado sábado y luego trasladados al Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, «el infierno en la tierra”, como se le conoce, se suman a 1.239 internos, entre hombres y mujeres, considerados presos peligrosos, según la Oficina Federal de Prisiones (BOP).

Allí permanecen detenidos decenas de dominicanos por diferentes delitos. Es considerada una de las cárceles más seguras y drástica en los Estados Unidos.

Según revela la prensa anglosajona, el edificio principal del Centro tiene nueve plantas y en la parte más alta funciona la Unidad de Vivienda Especial (SHU), también conocido como «el hoyo», para encerrar prisioneros peligrosos.

Se trata de celdas de cinco metros cuadrados. Las luces permanecen encendidas todo el día y tienen cámaras de vigilancia individuales. Cada una tiene una ventana pequeña, un escritorio, un inodoro y un lavamanos.

Los presos solo están fuera de las celdas de castigo tres horas a la semana y son trasladados con esposas prácticamente en todo momento, salvo cuando se duchan.

Entre los presos famosos que hay y hubo figuran: Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras; Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, narcotraficante mexicano; Sean ‘Diddy’ Combs, rapero estadounidense, sentenciado por delitos sexuales y crimen organizado; Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, condenado por narcotráfico; e Ismael ‘El Mayo’ Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.

Asimismo, Néstor Isidro Pérez Salas, ‘El Nini’: señalado como operador del Cártel de Sinaloa; Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara; Allison Mack: actriz sentenciada por su participación en la secta NXIVM; Michael Cohen, exabogado personal de Donald Trump; y Vicente Carrillo Fuentes, ‘El Viceroy, capo del Cártel de Juárez, entre otros.

Ahí también estuvo el confeso narcotraficante dominicano Quirino Ernesto Paulino Castillo.

En el pasado reciente, el vicecónsul y director del departamento legal del consulado dominicano en NYC, abogado Tamayo Tejada, recibió denuncias de familiares de tres dominicanas presas en MDC, de los constantes abusos sexuales que sufrían por oficiales de seguridad y estaban en lista de deportación.

Tejada, basándose en la Convención de Viena, en su artículo 3, acápite b que establece: «Proteger en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y los de sus nacionales, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional», logró la libertad de las quisqueyanas.

El abogado dominicano tenía al frente verificar los expedientes de los reclusos dominicanos, en muchos casos evitando condenas injustas, deportaciones, y en otros casos libertad de algunos de los confinados.

Por sus intervenciones directas, logró que el consulado evitara la deportación y lograra la libertad de las tres dominicanas recluidas, al igual que otros connacionales en otras cárceles del área tri-estatal.

Los oficiales de la prisión acusados de violaciones fueron identificados como Carlos Richard Martínez, Eugenio Pérez y Armando Moronta, condenados a varios años de cárceles, uno de ellos a 25 años.

El caso estuvo a cargo de la Sección de Integridad Pública de la Fiscalía. Las fiscales federales adjuntas Nicole M. Argentieri, Marisa Megur Seifan y Nadia I. Shihata ejecutaron la acusación, en el expediente EDNY n.° 17 CR 279 (RRM); 17 CR 280 (KAM); y 17 CR 281 (BMC).