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Ciudad del Vaticano.- EFE

El papa León XIV exhortó este miércoles a prestar atención de manera “urgente” a la salud mental, “especialmente a la de los jóvenes, porque las heridas invisibles de la psique no son menos graves que las visibles". El pontífice hizo esta reflexión en un discurso a los participantes de la conferencia "¿Quién es mi prójimo hoy?”, promovida por las conferencias episcopales europeas y la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en la que León XIV llamó la atención sobre el aumento de las desigualdades en la atención sanitaria.

“Cada vez menos personas tienen acceso a los servicios disponibles”, lamentó el papa.