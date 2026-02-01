Elecciones en Costa Rica: Laura Fernández destaca la importancia del voto libre

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

San José.- La candidata oficialista del derechista Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, emitió este domingo su voto en las elecciones de Costa Rica e hizo un llamado a los ciudadanos a unirse a "la fiesta democrática" y votar con libertad.

"Estoy muy contenta, agradecida con Dios de celebrar una elección más. Esto es una fiesta democrática donde nuestro país sale libremente a votar. Es una fiesta democrática y tenemos que agradecerle a Dios por nuestro país y por la estabilidad democrática que yo siempre voy a cuidar", expresó Fernández a los medios de comunicación.

Fernández, politóloga de 39 años de edad y favorita en las encuestas, votó en una mesa ubicada en la escuela primaria Juan Volio Llorente, en la ciudad de Cartago, unos 25 kilómetros al este de San José, a donde llegó en medio de un tumulto de seguidores y medios de comunicación, y en un ambiente festivo amenizado por una banda musical.

La candidata oficialista ha prometido mano dura contra el crimen organizado, la posibilidad de establecer un estado de excepción en zonas conflictivas, reformar el Poder Judicial y las leyes contra la criminalidad y terminar la construcción de una megacárcel inspirada en el modelo implementado en El Salvador por el presidente de ese país, Nayib Bukele.

Para estas elecciones se inscribieron 20 candidatos a la presidencia y muchos de ellos han criticado a Fernández porque consideran su proyecto como autoritario e igual al del actual presidente, Rodrigo Chaves, un economista de derecha con alta popularidad de quien ella se ha denominado su "heredera".

Las urnas abrieron este domingo a las 6.00 hora local (12.00 GMT) y estarán abiertas por 12 horas, hasta las 18.00 hora local (00.00 GMT del lunes), para que los 3,7 millones de personas empadronadas decidan a los futuros gobernantes de este país centroamericano considerado como la democracia más estable de América Latina.

Durante la jornada estarán abiertas 7.154 juntas receptoras de votos ubicadas en su mayoría en centros educativos públicos de todo el país, además de mesas de votación en las cárceles para 10.730 reclusos, en hogares de ancianos, 49 consulados en 42 países y otros sitios.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que dará los primeros resultados a las 20.45 hora local (02.45 GMT del lunes) ha garantizado que el proceso electoral está "blindado" debido a una serie de controles y vigilancia que se aplican al material electoral y a la presencia de fiscales de los partidos políticos en las mesas de votación, entre otros.