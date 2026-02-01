Despedido con honores: El Congreso recuerda la trayectoria de Ramón Alburquerque, figura clave en la política

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Congreso Nacional rindió homenaje este domingo al ex presidente del Senado de la República, Ingeniero Ramón Alburquerque, en un solemne acto desarrollado en el Salón de la Asamblea Nacional y en el que se reconocieron sus aportes a la institucionalidad y al fortalecimiento de los valores democráticos de la República Dominicana.

Ricardo de los Santos, presidente del Senado, quien encabezó los honores, reconoció los aportes del fenecido líder político, “Desde esta sede del primer poder del Estado, recordamos su paso firme por la presidencia del Senado, etapa en la que honró la institucionalidad, defendió la dignidad del Congreso y contribuyó a elevar el nivel del debate legislativo”.

El Senado de la República Dominicana celebrará honras fúnebres oficiales en memoria del exsenador Ramón Alburquerque Ramírez /José de León

En su discurso, De los Santos enumeró algunas de las más de 100 leyes presentadas por Alburquerque durante su paso por el Senado entre las que destacó: la Ley de Seguridad Social, Ley sobre Hidrocarburos, Ley que crea la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, Ley General de Electricidad, la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Ley que crea la Secretaría de Estado de la Mujer.

También la Ley que regula el Mercado de Valores en la República Dominicana, Ley que crea la Secretaría de Estado de Cultura, Ley sobre Derecho de Autor, Ley que designa el Aeropuerto Internacional de las Américas con el nombre de José Francisco Peña Gómez, Ley General de Telecomunicaciones, entre otras importantes iniciativas que han ayudado al desarrollo integral del país.

Ante congresistas de las dos cámaras legislativas, dirigentes políticos de diferentes partidos y visiblemente afectado por la perdida, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos afirmó que hablar del ingeniero Albuquerque es sinónimo de inteligencia lúcida, de formación rigurosa y de vocación permanente por el conocimiento; y que el principal consuelo para quienes lo conocieron es saber que vivirá siempre en la historia nacional y en la memoria agradecida de su pueblo.

“Su extraordinario currículo fue construido desde las aulas, desde los libros, laboratorios, bibliotecas; desde la experiencia, la reflexión crítica y el compromiso con los grandes temas nacionales e internacionales”, indicó Ricardo de los Santos al evocar que entendía la política como un ejercicio de aportes al bien común.

Lo definió como un hombre de carácter, de convicciones claras, de ideas visionarias, de espíritu inquebrantable y de una independencia intelectual que lo distinguió aún en momentos complejos.

De los Santos anunció que el Salón VIP de la Cámara Alta, en el que se reciben a dignatarios y personalidades distinguidas, llevará el nombre del fallecido dirigente político.

Alburquerque: un hombre grande fuera y dentro de la casa

Su hija Mónica, al hablar en nombre de doña Hortensia Rodríguez hoy viuda Alburquerque y de sus hermanos Ramón, Ámbar y Patricia, resaltó que su padre fue un hombre grandioso y humilde.

Lo definió como un hombre cuya grandeza no solo era reconocido ´por los de afuera´ sino por los de su casa, al mostrarse siempre presente para los suyos.

“Mi padre fue grandioso porque fue un hombre siempre humilde que nunca se separó de sus raíces” afirmó.

Honras fúnebres

Los restos mortales de Ramón Alburquerque fueron recibidos por una comisión mixta de congresistas en la explanada del Congreso Nacional y le acompañaron hasta el Salón de la Asamblea Nacional donde le esperaban familiares, dirigentes políticos y miembros del Senado de la República y la Cámara de Diputados.

Ramón Alburquerque ocupó la presidencia del Senado en tres periodos, consolidándose como un parlamentario de referencia por su manejo del debate político y su conocimiento de la Constitución y las leyes. Representó con orgullo a su provincia natal, Monte Plata.

Las honras fúnebres en el Congreso Nacional fueron encabezadas, además de Ricardo de los Santos por la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dharuelly D´Aza, en representación del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quienes a su vez encabezaron la primera guardia de honor.

Estuvieron presentes el ex presidente del Senado de la República; Jesús Vásquez; el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; la ex vicepresidenta de la República, Milagros Ortiz Bosch, así como legisladores, excongresistas y funcionarios del Gobierno.