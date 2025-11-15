Los chilenos votan mañana domingo nuevo presidente

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los chilenos están llamados a votar mañana, domingo, en unas elecciones presidenciales y parlamentarias marcadas por la fuerte polarización entre la extrema derecha y el oficialismo, encabezados por una comunista, y por la fatiga de una población agotada por los sucesivos procesos electorales.

Los cómics se producen además en un contexto inédito, donde por primera vez el voto será totalmente obligatorio después de la promulgación de una ley en 2022 que a su vez estipula multas para quienes se ausenten de la votación. Anteriormente el sufragio sólo era obligatorio para los electores que se hubieran inscripto previamente.

Con la carrera dominada por la discusión sobre la seguridad, la inmigración y la recuperación económica, ocho candidatos aspiran al sillón presidencial.

La contienda se centra en el pulso entre la comunista Jeannette Jara , que encabeza la candidatura única del oficialismo y lidera las encuestas de intención de voto, y varios líderes prominentes de la derecha. El exdiputado José Antonio Kast , fundador del Partido Republicano y que se postula por tercera vez a La Moneda, lidera el bloque opositor.

Chile ha ido a las urnas una docena de veces desde las graves protestas de 2019, pero estas presidenciales tienen una peculiaridad y es que por primera vez el voto es obligatorio para todos los mayores de 18 años, es decir, para más 15.6 millones de personas.