Los candidatos presidenciales cerraron ayer campaña Chile

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Los aspirantes a la presidencia de Chile cerraron el jueves sus campañas electorales a tres días de las elecciones, cuyos resultados son inciertos y en las que despuntan como favoritos a un veterano ultraderechista y a una comunista como representante del oficialismo.

A partir de la primera hora del viernes, se termina el período legal de toda propaganda electoral correspondiente a los comicios presidenciales y parlamentarios del domingo, así como las manifestaciones o reuniones públicas con fines electorales, la publicidad en prensa escrita, radio y redes sociales y la instalación de carteles, afiches, lienzos o entrega de volantes

En unos comicios altamente polarizados entre la extrema derecha y el comunismo , Jeannette Jara, la aspirante oficialista comunista, y el ultraderechista José Antonio Kast se perfilan como los favoritos, alternándose en la cabeza de los principales sondeos hasta el momento y oscilando entre un 24% y un 30% de apoyo.

En total, ocho candidatos presidenciales disputarán la contienda electoral, aunque la pelea se concentra entre los cuatro candidatos que se posicionan en la parte alta de las preferencias: además de Jara y Kast, la derechista Evelyn Matthei y el libertario Johannes Kaiser. Los cuatro aspirantes que aparecen más atrás y también han cerrado sus campañas son el economista Franco Parisi, del Partido de la Gente, y los independientes Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés. El primero en cerrar su campaña fue Kast , fundador del Partido Republicano, quien volvió a aparecer detrás de un vidrio blindado, estrategia que ya había utilizado en su mitin en Viña del Mar y que generó críticas entre sus opositores.

Kast, quien se postuló por tercera vez consecutiva fue derrotado en las urnas por el saliente presidente Gabriel Boric hace cuatro años, insistió en su última aparición pública en que su candidatura es la “ruta del cambio”.

Mientras tanto, Jara celebró su acto final en la ciudad costera de Valparaíso, dos días después de que su cierre masivo de campaña en Santiago se quedara empañado por cánticos del público contra carabineros, lo que desató críticas de los demás candidatos e incluso dentro del oficialismo.