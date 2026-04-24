Más de 130.000 personas solicitan su regularización en España

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Madrid. Más de 130.000 personas migrantes solicitaron la regularización extraordinaria en la primera semana del plazo establecido por el Gobierno español, según informó este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

A estas solicitudes, sumando la vía presencial y telemática, se añade que se han asignado ya 55.000 citas hasta el próximo 30 de abril, sin registrar incidentes.

El ministerio aseguró que el procedimiento, que comenzó el día 16, se está desarrollando con normalidad y está cumpliendo todas las previsiones.

Imágenes del momento

El Gobierno español aprobó el pasado día 14 el decreto sobre esta regularización, con la que prevé dar permiso de residencia y trabajo a alrededor de medio millón de migrantes en el país sin muchos de sus derechos reconocidos.

La medida está dirigida a aquellas personas que están en España desde antes del pasado 1 de enero y para los solicitantes de asilo que hicieron su petición antes de esa misma fecha, siempre y cuando lleven cinco meses en el país cuando hagan la solicitud y no tengan antecedentes penales.

Esta regularización cuenta con el apoyo de la iglesia católica y de la patronal, pero están en contra de ella tanto el conservador Partido Popular (PP) y el ultraderechista Vox.