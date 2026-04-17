España abre la puerta a 500,000 migrantes: detalles sobre la regularización extraordinaria

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Madrid, 17 abr (EFE).- El Gobierno de España recibió 13.500 solicitudes para la regularización extraordinaria de migrantes por vía telemática en las primeras 24 horas de plazo abierto para realizar las peticiones, solo disponible de momento por vía online.

Además, se han formalizado y confirmado 19.633 citas previas para las personas que acudirán, a partir del próximo lunes 20 de abril, a uno de los puntos habilitados para hacer su solicitud en persona, según anunció el ministerio español de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones este viernes a través de un comunicado.

Todas las solicitudes se presentaron mediante certificado digital y la mayoría de ellas se registraron por parte de profesionales habilitados como abogados, graduados sociales y gestores administrativos, pero también por parte de los propios beneficiarios, con una solicitud individual.

También se han recibido peticiones por parte de las entidades sociales y sindicatos inscritos en el registro de colaboradores de extranjería y de otros representantes.

La ministra española de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró que el Gobierno dará respuesta a todas las solicitudes realizadas correctamente hasta el 30 de junio, cuando termina el plazo de presentación.

Con esta regularización, el Gobierno prevé dar permiso de residencia y trabajo a alrededor de medio millón de migrantes.

La medida está dirigida a aquellas personas que están en España desde antes del pasado 1 de enero y para los solicitantes de asilo que hicieron su petición antes de esa misma fecha, siempre y cuando lleven cinco meses en el país cuando hagan la solicitud y no tengan antecedentes penales.

El Gobierno aprobó el decreto sobre la regularización el pasado martes día 14 y este jueves se abrieron los plazos para comenzar con las solicitudes.

La medida cuenta con el apoyo de la iglesia católica y de la patronal, pero están en contra de ella tanto el conservador Partido Popular (PP) como el ultraderechista Vox.

La espera, la ilusión y las dudas protagonizaron el primer día del proceso de regularización masiva de migrantes en España, una jornada marcada por largas filas, sobre todo en consulados latinoamericanos y norteafricanos, de personas que ya viven en el país y quieren conseguir sus permisos de residencia y trabajo. EFE