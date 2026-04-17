Los precios del petróleo caen un 10% tras apertura del estrecho de Ormuz: así están los mercados

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Los precios del petróleo cayeron más del 10% el viernes, y Wall Street repuntó hacia otro récord después de que Irán anunciara la apertura total del estrecho de Ormuz , lo que permite a los petroleros salir nuevamente del Golfo Pérsico y transportar crudo a clientes de todo el mundo.

El S&P 500 subió un 0,8% mientras las acciones estadounidenses se encaminan al final de su tercera semana consecutiva de fuertes ganancias, su racha más larga desde Halloween. El promedio industrial Dow Jones subió 678 puntos, o un 1,4%, a las 9:35 a. m. hora del este, y el Nasdaq Composite subió un 1%.

Las bolsas han subido más del 11% desde que tocaron fondo a finales de marzo, ante la esperanza de que Estados Unidos e Irán puedan evitar el peor escenario posible para la economía mundial a pesar de la guerra . La reapertura del estrecho de Ormuz es la señal más clara hasta el momento para el optimismo, y el presidente Donald Trump declaró en un discurso el jueves por la noche que la guerra "debería terminar muy pronto".

El precio del barril de crudo de referencia estadounidense se desplomó un 10,8%, hasta los 81,28 dólares.

El crudo Brent, de referencia internacional, cayó un 10,3% hasta los 89,13 dólares. Si bien se mantiene por encima de los 70 dólares que alcanzó antes de la guerra, esto indica que aún persiste cierta cautela en los mercados financieros.

En varias ocasiones desde que comenzó la guerra, el optimismo en Wall Street se ha transformado rápidamente en dudas sobre un posible fin del conflicto. Esto, a su vez, ha provocado fluctuaciones bruscas y repentinas en los precios de todo tipo de activos, desde acciones y bonos hasta petróleo.

El buen comienzo de la temporada de presentación de resultados de las grandes empresas estadounidenses también ha contribuido a impulsar el mercado bursátil de EE. UU., y varias empresas financieras más se sumaron el viernes a la lista de compañías que registraron mayores beneficios a principios de 2026 de lo que esperaban los analistas.

State Street subió un 2,9% y Fifth Third Bancorp un 1,9% después de que ambas presentaran mejores resultados de lo esperado para el último trimestre.

Estas cifras ayudaron a compensar una caída del 11,5% en Netflix, que descendió a pesar de haber obtenido mayores beneficios de lo previsto. La compañía no elevó su previsión de crecimiento de ingresos para el ejercicio completo, lo que, según los analistas, pudo haber decepcionado a algunos inversores. Asimismo, anunció que Reed Hastings , cofundador y presidente de la plataforma de streaming, dejará su puesto en el consejo de administración en junio, cuando finalice su mandato.

En los mercados bursátiles internacionales, los índices bursátiles europeos repuntaron tras el anuncio de Irán sobre el estrecho de Ormuz. El CAC 40 francés subió un 2%, y el DAX alemán un 2,2%.

En Asia, donde la sesión bursátil finalizó antes del anuncio, los índices registraron descensos. El Nikkei 225 de Japón perdió un 1,8%, y el Hang Seng de Hong Kong cayó un 0,9%, dos de las mayores pérdidas.

En el mercado de bonos, los rendimientos de los bonos del Tesoro disminuyeron drásticamente debido a que la caída de los precios del petróleo redujo la presión inflacionaria. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó al 4,24% desde el 4,32% del cierre del jueves.