Aumenta a 43 el número de víctimas del accidente de tren en Adamuz: detalles de la investigación

Madrid (EFE).- La Guardia Civil investiga la pieza del eje de un tren encontrada cerca del lugar del accidente ferroviario de Adamuz del pasado domingo, cuando un Iryo que circulaba hacia Madrid procedente de Málaga descarriló e impactó contra un Alvia que viajaba desde la capital en dirección a Huelva.

Las personas fallecidas en el accidente ferroviario se han elevado este miércoles a 43, después de que los servicios de emergencia que actúan en la zona hayan encontrado otro cadáver en uno de los trenes siniestrados, el Alvia, han informado a EFE fuentes del operativo.

La pieza a la que se refiere un artículo de The New York Times fue hallada el pasado martes, según la publicación, sumergida parcialmente en un arroyo que fluye por una zanja empinada a 270 metros de la vía.

El diario subraya que un fotógrafo del periódico captó la estructura -«un bogie, una parte del chasis inferior de un tren», dice-, y añade que «no había sido marcada ni acordonada por los investigadores del Gobierno y tampoco había sido dada a conocer anteriormente por las autoridades».

Pero las fuentes consultadas por EFE han precisado que la Guardia Civil tenía localizada esa pieza a través de sistema de infografía forense 3D con drones.

De hecho, está en poder de los agentes del instituto armado y será la investigación la que determinará de qué pieza se trata.

Tercer día de rescate tras el accidente de trenes en Adamuz

Mientras, los equipos de rescate y de investigación del accidente de trenes afrontan este miércoles, segundo día de luto nacional, una nueva jornada -la tercera- de trabajos en la zona del siniestro.

Ya se han localizado a 43 víctimas mortales, cuatro de ellas este martes, cuyas autopsias ya se han llevado a cabo en el Instituto Anatómico de Córdoba. Además, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha identificado a un total de 25 de estas víctimas mortales, todas ellas a través de las huellas dactilares.

Una vez levantados y desplazados los vagones del Iryo que volcaron, la maquinaria pesada puede acceder hasta el Alvia para elevar los coches destrozados.

Acondicionamiento del terreno y retirada de raíles

El operativo de emergencia desplegado en Adamuz prosigue los trabajos en la zona centrados en el acondicionamiento del terreno, además de retirar los raíles de la vía para que los bomberos comiencen a trabajar en el troceado de la segunda mitad del vagón número dos del tren, donde se encontraba la cafetería del tren Alvia.

Ya ha sido troceado, asimismo, el vagón número uno y la primera mitad del número dos, según ha informado la Junta de Andalucía, que ha precisado que, pasadas las 02:40 horas de la madrugada, Adif comunicó que ya se había cargado el vagón número ocho del Iryo en la góndola para su retirada de la zona.

A lo largo de este miércoles está previsto el traslado de los vagones seis y siete del Iryo también con góndolas de gran tonelaje, mientras que los vagones del uno al cinco se quedarán en la vía a la espera de ser remolcados.

25 víctimas mortales identificadas

La cifra de fallecidos ha aumentado hasta 43. Los servicios de emergencia que actúan en la zona han encontrado otro cadáver en uno de los trenes siniestrados, el Alvia, después de que este martes se localizaran otros cuatro cuerpos en el mismo tren.

Del total, 25 han sido ya plenamente identificados, en todos los casos a través de las huellas dactilares. Hasta 27 forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) prosiguen con las labores de identificación de cadáveres, donde los médicos forenses han realizado 38 autopsias.

En las últimas horas no se han producido nuevas altas hospitalarias, aunque es posible que durante la mañana puedan seguir produciéndose. Por tanto, la cifra de altas se mantiene en 86, según ha informado el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).