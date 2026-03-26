Noelia Castillo: la joven que luchó en tribunales por morir y hoy recibirá la eutanasia

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A sus 25 años, y tras una vida marcada por el dolor físico y emocional, la española Noelia Castillo Ramos tomó una decisión que ha estremecido al mundo: morir para poner fin a su sufrimiento.

Este jueves está previsto que la joven reciba la eutanasia, luego de superar una batalla legal de casi dos años que recorrió todas las instancias judiciales, incluida la europea, y que mantuvo en vilo a la opinión pública.

Un caso que sacudió a España

De acuerdo con la BBC, el proceso se convirtió en uno de los más emblemáticos desde la aprobación de la ley de eutanasia en 2021, no solo por la juventud de Noelia, sino porque no se trata de una paciente terminal.

Su historia abrió un debate nacional sobre los límites del derecho a morir dignamente y el papel de la familia, luego de que su padre intentara frenar el procedimiento alegando que su hija no estaba en condiciones de decidir.

Sin embargo, todos los tribunales coincidieron en lo mismo: Noelia estaba en pleno uso de sus facultades mentales y su decisión era libre, consciente e informada.

Una vida atravesada por el dolor

Detrás de su decisión hay años de sufrimiento. Noelia vivió una infancia difícil, fue víctima de abusos -incluida una agresión sexual múltiple- y enfrentó múltiples intentos de suicidio.

Uno de ellos, en 2022, cambió todo: tras lanzarse desde un quinto piso, sobrevivió, pero quedó parapléjica y con dolores constantes que deterioraron su calidad de vida.

Especialistas concluyeron que su condición era irreversible y que padecía un sufrimiento crónico e incapacitante, lo que cumplía con los requisitos establecidos por la ley.

La batalla legal que retrasó su decisión

Aunque su solicitud fue aprobada en 2024 por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, el proceso se detuvo por recursos legales impulsados por su padre con apoyo de un grupo ultracatólico.

El caso escaló hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que finalmente rechazó frenar la eutanasia el pasado 10 de marzo, dando paso definitivo al procedimiento.

“Solo quiero irme en paz”

Durante todo el proceso, Noelia defendió su decisión. En declaraciones recogidas por la BBC -que cita una entrevista televisiva- expresó el desgaste acumulado tras años de sufrimiento:

“Yo me voy y vosotros os quedáis con todo el dolor. Pero ¿y todo el dolor que yo he sufrido en estos años?”.

También fue clara sobre su intención: no busca representar a nadie, sino poner fin a su historia personal.

“Yo solo quiero irme en paz y dejar de sufrir”.

Según datos citados por la BBC, más de 1,300 personas han accedido a este derecho desde 2021.