¿Cuál fue el boleto agraciado que se sacó el premio Gordo de la lotería de Navidad en España?

Madrid, 22 dic (EFE).- El número 79.432 fue agraciado este lunes con el principal premio del tradicional sorteo de la lotería de Navidad de España, conocido popularmente como "el Gordo" al ser el que más dinero otorga a los afortunados: 400.000 euros al comprador de una papeleta, conocida como décimo, que cuesta 20 euros.

El sorteo de la Lotería de Navidad, que da el pistoletazo de salida a estas fiestas en España, se remonta al año 1812 y llena de ilusión multitud de hogares, ya que reparte muchos premios y, tradicionalmente, los boletos se comparten con familiares, amigos y compañeros de trabajo.

Desde los inicios de la Lotería de Navidad, los encargados de decir -o "cantar"- en voz alta los números agraciados y sus premios económicos son los conocidos como "niños de San Ildefonso", jóvenes de familias con dificultades económicas que viven durante el curso escolar en la Residencia Internado de San Ildefonso, dependiente del Ayuntamiento de Madrid.

Este año, le tocó a Alba Yadira Machaca e Italy Andrea Blanco 'cantar' el "Gordo" de la lotería navideña.

Un "Gordo" repartido entre pueblos

El premio "Gordo" de este tradicional sorteo salió de los bombos instalados en el Teatro Real, un coliseo dedicado a la ópera que se ubica en Madrid, a las 10:45 horas (9:45 GMT) y tocó, sobre todo, en León, una zona del norte de España.

En concreto, en el pueblo leonés de La Bañeza se vendieron 117 series del número 79.432; en Villablino, otro municipio de León, se vendieron 50 series y en La Pola de León, en la misma comarca, se vendieron 15 series.

Además, en Ciudad Lineal, un distrito de la capital española, se vendieron 16 series del "Gordo".

Segundo y tercer premio

Muy 'madrugador' -salió a las 9:21 horas, 8:21 GMT- fue el segundo premio del sorteo de Navidad, que recayó en el número 70.048 y supone 125.000 euros para el poseedor de una papeleta o décimo.

El número 70.048 se vendió íntegramente en la ciudad de Madrid, en una administración de la calle del Barquillo. Como curiosidad, precisamente este lunes es el cumpleaños de una de las trabajadoras de esa tienda de loterías, quien, además, se jubilará pronto.

Poco después de que las "niñas de San Ildefonso" dieran a conocer el premio "Gordo" de la jornada, otros dos compañeros de esa residencia estudiantil, Aurora y Armín Rodríguez Osorio, 'cantaron' el tercer premio del sorteo.

El tercer premio fue a parar al número 90.693 y está agraciado con 50.000 euros por cada papeleta o décimo.

El número se vendió en multitud de administraciones de lotería del país, sobre todo en Santafé (Granada, al sur de España), con 50 series, e Igorre (Vizcaya, al norte), con 48 series.

El 90.693 también se vendió en Alicante (este), A Coruña (noroeste), Sant Boi de Llobregat (noreste), Chiclana de la Frontera (sur), Chantada (noroeste), Talavera La Real (oeste) y Huelva (suroeste), entre muchas otras tiendas de lotería de España.

2.590 millones en premios

Las ventas del sorteo extraordinario de Navidad alcanzaron en 2025 un total de 3.554 millones de euros, 1,4 % más que en 2024.

Hay trece premios principales -un primer premio; un segundo premio; un tercer premio; dos cuartos premios y ocho quintos premios-, además de numeroso premios menores, y, en total, en 2025 se reparten 2.590 millones de euros.

Los ganadores del primer, segundo o tercer premio del sorteo de Navidad tendrán que tributar ante la Hacienda pública, que se quedará con parte de su premio.