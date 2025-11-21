Con senos al aire interrumpen misa Franco

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Madrid. EFE.

Dos jóvenes de la organización feminista radical Femen irrumpieron ayer con el pecho descubierto y a gritos contra el fascismo en la puerta de una iglesia de Madrid, abarrotada para celebrar una misa por el dictador Francisco Franco, fallecido hace 50 años.

"Fascismo legal, vergüenza nacional", "Al fascismo, ni honor ni gloria" eran los lemas que exclamaban y que aparecían en las pancartas.

Las mujeres, que recibieron algún empujón, algún insulto y algún tocamiento, fueron recriminadas por los asistentes que llegaban en ese momento, entre ellos un hombre que trató de interceptarlas mientras portaba una bandera de la época franquista. "Señor, que no toque, que no toque", le espetaron las activistas, a quienes una mujer logró arrebatar una de las pancartas, elaboradas en tela. Finalmente, las dos se marcharon por su propio pie de la zona tras la protesta, que apenas duró unos minutos.

Numerosos periodistas estaban apostados a las puertas de la parroquia donde se oficiaba la misa, organizada por la Fundación Francisco Franco.