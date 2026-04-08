Estados Unidos confirma reapertura del estrecho de Ormuz tras acuerdo de cese al fuego

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El Pentágono afirmó este miércoles que el tráfico por el estrecho de Ormuz, la vía estratégica de crudo convertida en foco central de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, está "abierto" según lo acordado en el pacto de cese el fuego temporal alcanzado anoche.

Tanto el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, como el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, coincidieron en que el paso de buques por ese paso marítimo ya comenzó a fluir después de semanas de estar interrumpido por Irán como represalia a la guerra iniciada por EE. UU. e Israel el pasado 28 de febrero.

"Lo que sabemos es que Irán va a decir muchas cosas. Mucha gente va a decir muchas cosas, va a afirmar muchas cosas. Lo que se ha acordado, lo que se ha declarado, es que el estrecho está abierto", dijo Hegseth preguntado en una rueda de prensa sobre el conflicto.

El jefe del Pentágono añadió: "Nuestras fuerzas militares están vigilando, y sin duda las suyas (de Irán) también. Pero el comercio fluirá".

Preguntado directamente sobre la reanudación del tránsito por Ormuz, Caine respondió afirmativamente. "Así lo creo, basándome en las negociaciones diplomáticas", aclaró.

Hegseth advirtió que las tropas que Washington envió a Oriente Medio se mantendrían en la zona para asegurarse de que Irán cumpla el cese el fuego y se siente a la mesa de negociaciones, que comenzarán el viernes en Islamabad.

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El secretario de Guerra no respondió a las interrogantes sobre posibles escoltas militares a los tanqueros y buques mercantes que naveguen el estrecho.

La plataforma de monitoreo marítimo MarineTraffic reportó hoy que se observaban "los primeros indicios de actividad marítima en el estrecho de Ormuz tras el anuncio del alto el fuego".

Impacto económico y comercial del cierre del estrecho de Ormuz

Un total de 10 embarcaciones han transitado por esta estratégica vía en las últimas 24 horas, mientras que 7 lo están haciendo en la actualidad, informó por su parte la plataforma Hormuz Strait Monitor.

El cese de las hostilidades entre EE. UU. e Irán incluye una pausa de dos semanas en la guerra ligada a la reapertura de la vía, bajo un protocolo de paso seguro supervisado y regulado por Teherán.

La interrupción del tránsito por el estrecho, por donde pasaba el 20 % del crudo mundial antes de la guerra, ha tenido repercusiones devastadoras para las cadenas de abastecimiento, ha disparado el precio de barril de petróleo y sumido a los mercados en la incertidumbre.