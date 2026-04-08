Banco Central reporta inflación controlada en marzo 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que el índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0.27 % en marzo de 2026, lo que ubicó la inflación interanual en 4.63 %, manteniéndose dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 % por 35 meses consecutivos.

La inflación subyacente mensual fue de 0.23 %, con una tasa interanual de 4.58 %, lo que refleja una tendencia a la baja por segundo mes seguido. Este indicador excluye alimentos de alta volatilidad, combustibles y servicios regulados, permitiendo una lectura más precisa para la política monetaria.

Variación por grupos

El BCRD señaló que los sectores con mayor incidencia en el IPC de marzo fueron:

• Transporte (0.99 %): impulsado por alzas en gasolinas, gasoil y tarifas aéreas.

• Restaurantes y Hoteles (0.53 %): debido a aumentos en comidas preparadas fuera del hogar.

• Bienes y Servicios Diversos (0.38 %): por incrementos en cuidado personal y seguros de salud.

• Vivienda (0.24 %): principalmente por alzas en alquileres.

• Salud (0.54 %): por aumentos en medicamentos y consultas médicas.

En contraste, los grupos Alimentos y Bebidas No Alcohólicas (-0.15 %) y Comunicaciones (-0.21 %) registraron variaciones negativas, gracias a la normalización de la oferta de productos agrícolas y reducciones en servicios de telecomunicaciones.

Bienes transables y no transables

• Transables: inflación de 0.40 %, por alzas en combustibles y pasajes aéreos.

• No transables: inflación de 0.15 %, vinculada a servicios internos.

Incidencia regional

• Ozama (Distrito Nacional y Santo Domingo): 0.17 %

• Norte o Cibao: 0.41 %

• Este: 0.37 %

• Sur: 0.19 %

Las regiones Norte y Este reflejaron mayor impacto de los aumentos en transporte y vivienda, mientras que Ozama y Sur se beneficiaron de la baja en alimentos.

Inflación por quintiles

• Quintil 1: 0.13 %

• Quintil 2: 0.16 %

• Quintil 3: 0.18 %

• Quintil 4: 0.19 %

• Quintil 5: 0.41 %

El quintil de mayores ingresos mostró la tasa más alta, debido al peso de los incrementos en transporte y combustibles.