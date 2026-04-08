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Homenaje

Vladimir Guerrero Jr. llevó a las 236 víctimas del Jet Set al Clásico Mundial

En las fotografías, se observa a Vladimir Guerrero Jr. con la camiseta del equipo nacional y, en un acercamiento, el arete con el símbolo que honra a las víctimas.

El gesto que tuvo Vladimir Guerrero Jr. por las victimas del Jet Set

El gesto que tuvo Vladimir Guerrero Jr. por las victimas del Jet Set

Merilenny Mueses
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El pelotero de Grandes Ligas Vladimir Guerrero Jr. rindió homenaje a las víctimas de la tragedia del Jet Set con un gesto simbólico durante su participación con la selección dominicana en el Clásico Mundial.

El jugador llevó un pendiente en forma de bandera de República Dominicana que incluía el número 236, en alusión a la cantidad de personas fallecidas en el colapso ocurrido el 8 de abril de 2025.

El detalle, captado en imágenes difundidas por la cuenta oficial de la selección, cobra especial significado hoy, al cumplirse un año de la tragedia que enlutó al país.

En las fotografías, se observa a Vladimir Guerrero Jr. con la camiseta del equipo nacional y, en un acercamiento, el arete con el símbolo que honra a las víctimas.

Sobre la tragedia del Jet Set

El 8 de abril de 2025, el techo de la discoteca Jet Set colapsó mientras cientos de personas se encontraban en el lugar, provocando la muerte de 236 personas y dejando más de 100 heridos.

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

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