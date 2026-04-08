De miedo
Los videos más sorprendentes de las inundaciones tras fuertes lluvias de hoy
Las imágenes muestran calles completamente intransitables, vehículos varados en medio del agua y comunidades afectadas.
Las intensas lluvias registradas este miércoles han dejado a su paso escenas que han sorprendido a la ciudadanía, quedando evidenciadas en múltiples videos que circulan en redes sociales.
Las imágenes muestran calles completamente intransitables, vehículos varados en medio del agua y comunidades afectadas.
En varios sectores del Gran Santo Domingo, los videos captan cómo el agua irrumpe en viviendas y establecimientos, obligando a los residentes a actuar con rapidez para proteger sus pertenencias.
A continuación algunos de los audiovisuales:
Calle Dr. Defilló y Carmen Mendoza de Cornielle
Ensanche Quisqueya
La Esperilla
Residencial Casas Reales
San Miguel de Manoguayabo
Inundaciones en el km 13
El País
COE defiende niveles de alerta emitidos por recientes fenómenos atmosféricos
Lency Alcántara