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De miedo

Los videos más sorprendentes de las inundaciones tras fuertes lluvias de hoy

Las imágenes muestran calles completamente intransitables, vehículos varados en medio del agua y comunidades afectadas.

IImágenes de la inundación

IImágenes de la inundación

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Las intensas lluvias registradas este miércoles han dejado a su paso escenas que han sorprendido a la ciudadanía, quedando evidenciadas en múltiples videos que circulan en redes sociales.

Las imágenes muestran calles completamente intransitables, vehículos varados en medio del agua y comunidades afectadas.

En varios sectores del Gran Santo Domingo, los videos captan cómo el agua irrumpe en viviendas y establecimientos, obligando a los residentes a actuar con rapidez para proteger sus pertenencias.

A continuación algunos de los audiovisuales: 

Calle Dr. Defilló y Carmen Mendoza de Cornielle 

Inundación en la calle Dr. Defilló y Carmen Mendoza

Inundación en la calle Dr. Defilló y Carmen Mendoza

Ensanche Quisqueya

Carlos González sacando agua de su casa

Carlos González sacando agua de su casa

La Esperilla

Dos años de espera: familias de La Esperilla sufren inundaciones por alcantarillado dañad

Dos años de espera: familias de La Esperilla sufren inundaciones por alcantarillado dañad

Residencial Casas Reales

Lluvias inundan viviendas y vehículos en residencial Casas Reales

Lluvias inundan viviendas y vehículos en residencial Casas Reales

San Miguel de Manoguayabo

¡Bajo agua! Así se encuentra San Miguel de Manoguayabo

¡Bajo agua! Así se encuentra San Miguel de Manoguayabo

Inundaciones en el km 13

Inundaciones en el km 13

Inundaciones en el km 13

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