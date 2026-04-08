Los videos más sorprendentes de las inundaciones tras fuertes lluvias de hoy

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Las intensas lluvias registradas este miércoles han dejado a su paso escenas que han sorprendido a la ciudadanía, quedando evidenciadas en múltiples videos que circulan en redes sociales.

Las imágenes muestran calles completamente intransitables, vehículos varados en medio del agua y comunidades afectadas.

En varios sectores del Gran Santo Domingo, los videos captan cómo el agua irrumpe en viviendas y establecimientos, obligando a los residentes a actuar con rapidez para proteger sus pertenencias.

A continuación algunos de los audiovisuales:

Calle Dr. Defilló y Carmen Mendoza de Cornielle

Inundación en la calle Dr. Defilló y Carmen Mendoza

Ensanche Quisqueya

Carlos González sacando agua de su casa

La Esperilla

Dos años de espera: familias de La Esperilla sufren inundaciones por alcantarillado dañad

Residencial Casas Reales

Lluvias inundan viviendas y vehículos en residencial Casas Reales

San Miguel de Manoguayabo

¡Bajo agua! Así se encuentra San Miguel de Manoguayabo

Inundaciones en el km 13