Alarma a dominicanos ataque y desaparición de perro por un coyote en Bergen-NJ

NUEVA JERSEY.- Dominicanos residentes en la ciudad de Saddle River, en el condado de Bergen-NJ, distante a 49 kilómetros de Manhattan, se sienten alarmados por un coyote atacar un pequeño perro y desaparecerlo hacia el bosque, mientras permanecía suelto a poca distancia de su propietario.

Indican los quisqueyanos (Claudio Marte, Wilfredo de los Santos, Ingrid Pérez, y Juan Mejía, entre otros) que ellos tienen perros, gatos y ahora sienten el temor de salir a pasearlo como lo hacen de costumbre, ya que en cualquier momento podrian ser presa de uno de estos animales salvajes.

El perro fue arrastrado al bosque y no ha sido recuperado, dice la Policía, además, se contactó al control de animales y está ayudando en la investigación.

La policía advierte a los residentes que la temporada de apareamiento de los coyotes es entre enero a marzo y durante esta época los machos pueden volverse muy agresivos.

La Uniformada recomienda no dejar mascotas o niños sin supervisión al aire libre, y se recomienda a los residentes mantener sus mascotas con correa durante los paseos y que lleven una herramienta para la defensa en caso de ataque.

Si ve un coyote durante el día, que no le teme a los humanos, o si un coyote ataca a una persona, llamar a la Policía local y a la División de Pesca y Vida Silvestre al (908) 735-8793.

Fuera del horario laboral al Departamento de Protección Ambiental al (877) WARN-DEP.

Asimismo, cualquier animal silvestre agresivo o enfermo se puede denunciar al Departamento de Policía de Saddle River al (201) 327-5300.