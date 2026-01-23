Alerta tormenta en gran parte EU

Publicado por AP Creado: Actualizado:

ATLANTA.- AP

El pan volaba de los estantes, los camiones cargaban sal y los trabajadores de servicios públicos observaban con nervios los pronósticos el jueves, mientras una enorme tormenta invernal que podría provocar daños catastróficos, cortes de energía generalizados y un clima extremadamente frío se disponía a cubrir dos terceras partes de Estados Unidos.

Se tiene previsto que el enorme sistema de tormentas incluya una tormenta de hielo desde Texas y partes del sur del país, con posibilidad de unos 30 centímetros (un pie) de nieve desde Oklahoma hasta Washington, D.C.; Nueva York y Boston, y luego un golpe final de aire glacial que podría llevar las sensaciones térmicas a —46 grados Celsius (—50 grados Fahrenheit) a partes de Minnesota y Dakota del Norte.

Los meteorólogos advierten que los daños, especialmente en áreas que reciben una gran cantidad de hielo, podrían ser comparables a los de un huracán.

Alrededor de 160 millones de personas se encontraban bajo avisos o advertencias de tormenta invernal o clima frío, y en muchos lugares ambas.