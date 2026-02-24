Alerta a Trump de larga guerra Irán

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Washington.- EFE

El Pentágono advirtió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de los riesgos de poner en marcha una operación militar contra Irán ante la posibilidad de que se convierta en una intervención a largo plazo y de que se produzcan múltiples bajas estadounidenses. Los avisos, que forman parte del proceso normal previo a los operativos militares, se han producido en el seno del Departamento de Defensa y en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, un miembro muy valorado del equipo de seguridad nacional de Trump, ha sido uno de los expertos en alertar sobre las amenazas que conllevaría una intervención en Irán. Horas después de publicarse estas informaciones el propio Donald Trump las desmintió en un mensaje en su red Truth Social.

Trump escribió que “numerosas noticias falsas han circulado" afirmando que Caine “se opone a que declaremos una guerra contra Irán” y que la información “es totalmente incorrecta". “El general Caine, como todos nosotros, no querría ver una guerra, pero si se decide ir contra Irán a nivel militar, opina que será una victoria fácil. Conoce bien Irán, pues estuvo a cargo de Martillo de Medianoche”, añadió el mandatario en referencia al operativo que el pasado junio dañó tres instalaciones de Teherán.