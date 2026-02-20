Trump lanza Junta de Paz con idea ir más allá Gaza

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Washington.- EFE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, marcó este jueves la primera reunión de su Junta de Paz con promesas de llevar estos esfuerzos por poner fin a conflictos a un escenario global que vaya más allá de Gaza y de trabajar con la ONU para “devolverle la salud” al sistema que él mismo ha desacreditado.

“Vamos a hacer de Gaza un lugar muy próspero y seguro. Y también quizá vayamos un paso más allá. Donde veamos focos de conflicto en el mundo, probablemente podamos ocuparnos de ellos con mucha facilidad, con este grupo extraordinario de personas poderosas y brillantes”, dijo Trump al cerrar la cita en el Instituto de la Paz de Washington, que ha rebautizado con su nombre.

El mandatario utilizó la resolución del conflicto entre Israel y el grupo palestino Hamás en la Franja, rubricado en Egipto el pasado octubre, para solidificar la posición del organismo, al que se han resistido una mayoría de los grandes actores mundiales, que como mucho hoy asistieron como invitados u observadores.

Durante sus palabras inaugurales, Trump insistió en que la mayoría de países invitados a unirse al organismo - al menos 35 - “han aceptado, y los que no lo han hecho, lo harán”, aseguró al anunciar que Noruega se había comprometido a organizar un evento de la entidad próximamente.

El mandatario estadounidense anunció que su país aportará unos 10,000 millones de dólares a la iniciativa, que creó inicialmente enfocado en resolver el conflicto en Gaza.

También informó que Kazajistán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Baréin, Catar, Arabia Saudí, Uzbekistán y Kuwait comprometieron más de 7,000 millones de dólares al paquete de ayuda que la Junta prepara para el territorio palestino.