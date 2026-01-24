Alrededor de 12.000 vuelos fueron cancelados por una gran tormenta invernal que azota Estados Unidos

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Unos 12.000 vuelos en todo Estados Unidos que iban a despegar durante el fin de semana fueron cancelados cuando una tormenta monstruosa comenzó a causar estragos el sábado en gran parte del país y amenazó con cortar la electricidad durante días y atascar las principales carreteras con hielo peligroso.

Aproximadamente 140 millones de personas, o más del 40% de la población estadounidense, estaban bajo alerta de tormenta invernal desde Nuevo México hasta Nueva Inglaterra. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advertía de una nevada intensa generalizada y una franja de hielo catastrófico que se extendía desde el este de Texas hasta Carolina del Norte. Al mediodía del sábado, se habían reportado un cuarto de pulgada (0,6 centímetros) de hielo en partes del sureste de Oklahoma, este de Texas y partes de Luisiana.

"Lo que realmente hace única a esta tormenta es que, justo después de esta tormenta, va a hacer mucho frío", dijo Allison Santorelli, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional. "La nieve y el hielo tardarán muy, muy en derretirse y no desaparecerán pronto, y eso va a dificultar cualquier esfuerzo de recuperación."

Millones de estadounidenses se preparan para una tormenta de hielo potencialmente catastrófica. Esto es lo que muestran los números

Los meteorólogos advierten de una tormenta 'potencialmente catastrófica' desde Texas hasta las Carolinas

Todos los vuelos del sábado fueron cancelados en el Aeropuerto Internacional Will Rogers de Oklahoma City, y también se suspendieron todos los vuelos del domingo por la mañana, ya que las autoridades pretendían reanudar el servicio el domingo por la tarde en el aeropuerto más grande de Oklahoma. El aeropuerto estaba casi desierto el sábado por la mañana, con solo unos pocos agentes de la TSA y un par de viajeros quedando dentro del lado de salidas.

Gobernadores de más de una docena de estados dieron la alarma sobre el tiempo turbulento que se avecinaba, declarando emergencias o instando a la gente a quedarse en casa.

"Por favor, aprovechad estas últimas horas para estar preparados, para aseguraros de tener mantas, calor y comida que os permita superar esta tormenta", dijo el sábado la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, en una rueda de prensa. "Y todo virginiano debería mantenerse fuera de la carretera a partir de esta tarde, todo el domingo y al menos hasta la mañana del lunes."

El Departamento de Transporte de Texas publicó el sábado imágenes de autopistas cubiertas de nieve en los suburbios al norte de Dallas. El hielo y la aguanieve que golpearon el norte de Texas durante la noche se desplazaron hacia la parte central del estado el sábado. A media mañana del sábado, se había formado hielo en carreteras y puentes en un tercio de los condados de Mississippi.

Little Rock, Arkansas, estaba cubierta de aguanieve y nieve el sábado por la mañana, lo que hizo que Chris Plank dudara de si podría hacer un viaje de cinco horas hasta Dallas para trabajar el domingo. Aunque algo de nieve era un evento anual, solo recordaba tres tormentas de hielo en los 20 años anteriores que había vivido en Little Rock, y ese posible hielo era lo que más le preocupaba.

"Todas las líneas eléctricas están sobre el suelo, así que no hace falta mucho para acabar a oscuras", dijo Plank el sábado por la mañana.

Los pronosticadores afirman que los daños, especialmente en zonas golpeadas por el hielo, podrían rivalizar con los de un huracán.

Se reportaron más de 112.000 cortes en todo el país la mañana del sábado, incluyendo unos 55.000 en Texas, 13.700 en Luisiana y casi 11.800 en Nuevo México, según poweroutage.us.

A las 12:30 p.m. ET, más de 4.000 vuelos fueron cancelados el sábado, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware. Más de 8.000 vuelos fueron suspendidos para el domingo. Entre los aeropuertos más afectados se encuentran el Aeropuerto Internacional Dallas-Fort Worth, el Aeropuerto Internacional de Nashville y el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas.

Angela Exstrom iba a volar de regreso a Omaha, Nebraska, desde un viaje por México, pero se enteró de que su vuelo del sábado desde Houston había sido cancelado. Así que, en su lugar, vuelve vía Los Ángeles.

"Si vives en el Medio Oeste y viajas en invierno, pueden pasar cosas", dijo.

Tras arrasar el sur, se esperaba que la tormenta se desplazara hacia el noreste, dejando unos 30 centímetros (un pie de nieve) desde Washington hasta Nueva York y Boston, según predijo el servicio meteorológico. Las temperaturas alcanzaron los -29 °F (menos 34 °C) justo antes del amanecer en la zona rural del condado de Lewis y otras partes del norte del estado de Nueva York tras días de intensas nevadas.

Preparándonos para la mayor tormenta de hielo en una década

Las autoridades de Georgia aconsejaron a la gente de las regiones del norte del estado que abandone las carreteras antes del atardecer del sábado y esté preparada para permanecer allí al menos 48 horas.

Will Lanxton, el meteorólogo estatal principal, dijo que Georgia podría sufrir "quizás la mayor tormenta de hielo que hemos esperado en más de una década" seguida de temperaturas inusualmente bajas.

"El hielo es otro juego completamente distinto a la nieve", dijo Lanxton. "Ice no puedes hacer nada con él. No puedes conducir con él. Es mucho más probable que derriben líneas eléctricas y árboles."

Las cuadrillas comenzaron a tratar las carreteras con salmuera después de la medianoche del sábado, con 1.800 trabajadores en turnos de 12 horas, según el comisionado del Departamento de Transporte de Georgia, Russell McMurry.

"Vamos a hacer lo que podamos para que el hielo no se pegue a las carreteras", dijo McMurry. "Esto va a ser un reto.

Temperaturas gélidas y hielo

Las compañías eléctricas se prepararon para cortes de luz porque los árboles y líneas eléctricas cubiertas de hielo pueden seguir cayendo mucho después de que haya pasado una tormenta.

El Medio Oeste tuvo sensaciones térmicas de hasta menos 40 °F, lo que significa que la congelación podría aparecer en menos de 10 minutos. La lectura de menos 36 °F (menos 38 °C) en Rhinelander, Wisconsin, el sábado por la mañana fue la más fría en casi 30 años.

En Bismarck, Dakota del Norte, donde la sensación térmica era de menos 41 grados (menos 41 grados Celsius), Colin Cross iba el viernes abrigado con calzoncillos largos, dos camisas de manga larga, una chaqueta, gorra, capucha, guantes y botas mientras vaciaba una vivienda vacía del complejo de apartamentos donde trabaja.

"Llevo aquí un tiempo y mi cerebro dejó de funcionar", dijo Cross.

Trabajadores de The Orange Tent Project, una organización sin ánimo de lucro de Chicago que proporciona tiendas de campaña para clima frío y otros suministros a personas sin hogar en toda la ciudad, salieron a comprobar cómo estaban quienes no pudieron o no pudieron buscar refugio.

"Viendo el tiempo pronosticado, supe que teníamos que salir y hacer esto hoy", dijo el CEO Morgan McLuckie.

El gobierno se prepara para responder

El presidente Donald Trump dijo a través de las redes sociales el viernes que su administración estaba coordinándose con funcionarios estatales y locales y que "FEMA está totalmente preparada para responder."

Nueve estados han solicitado declaraciones de emergencia, según un documento informativo de FEMA publicado el sábado. Las declaraciones pueden desbloquear recursos federales de emergencia. Trump aprobó el viernes declaraciones de emergencia para Carolina del Sur y Virginia, y las solicitudes de Arkansas, Kentucky, Luisiana, Maryland, Carolina del Norte, Tennessee y Virginia Occidental seguían pendientes hasta la mañana del sábado.

Iglesia, Mardi Gras y clases canceladas

Las iglesias trasladaron los servicios dominicales a la línea de servicio, y el Grand Ole Opry de Nashville, Tennessee, decidió celebrar su actuación radiofónica de los sábados por la noche sin fans. Los desfiles de Mardi Gras en Luisiana fueron cancelados o reprogramados.

Los superintendentes escolares de Filadelfia y Houston anunciaron que las escuelas estarían cerradas el lunes.

Algunas universidades del sur cancelaron las clases para el lunes, incluyendo la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y el campus principal de la Universidad de Misisipi en Oxford.