Nueva York en emergencia por una tormenta invernal

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Nueva York.- EFE

El estado de Nueva York se unió a los que han declarado emergencia por la gran tormenta invernal que afectará a gran parte de Estados Unidos este fin de semana y que se espera que provoque cortes de electricidad, caída de árboles, temperaturas gélidas, fuertes nevadas, hielo y una ola de frío que impactará a millones de personas.

En Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul declaró ayer el estado de emergencia ante la llegada del temporal, aumentando así a al menos 14 el número de estados que han dado este paso, lo que les permite agilizar la movilización de recursos y prepararse para la tormenta.

También figuran Kentucky, Alabama, Missouri, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Georgia, Kansas, Texas, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia, además de Washington D.C.

“Los neoyorquinos están acostumbrados al clima invernal, pero no debemos tomar a la ligera el pronóstico de este fin de semana. Declaro el estado de emergencia para asegurar que los líderes locales tengan las herramientas necesarias para mantener sus comunidades seguras”, indicó Hochul en una conferencia de prensa.

La gobernadora hizo un llamado al público a no arriesgar y tomar medidas para prepararse antes de que llegue el fenómeno invernal.