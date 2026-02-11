Apoyan denuncia de prestante ciudadano del municipio de Cabrera

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Cabrereños residentes en el Alto Manhattan y El Bronx, lugares donde reside el 75 % de la comunidad dominicana en esta ciudad, apoyan la denuncia de su compueblano, el catedrático universitario, abogado, politólogo y ex diputado por la provincia María Trinidad Sánchez, Alberto Cruz Eduardo.

El prestante ciudadano cabrerense dijo sentir vergüenza al ver los estudiantes del Liceo Miguel Yangüela de este municipio recibiendo clases en furgones.

“El pueblo de Cabrera no merece esa desconsideración, y dice esperar del ministro de Educación acciones concretas”, subraya Cruz Eduardo.

Los cabrereños recuerdan una denuncia sobra educación en dominicana, de la cual se hizo eco hace pocos meses la prensa nacional, dando cuenta de que estudiantes del Liceo Isidro Antonio Estévez de Blanco, ubicado Tenares, provincia Hermanas Mirabal, estaban recibiendo clases en una funeraria y en un "rancho" sin baño.

Sostienen que la educación es la base fundamental para el desarrollo de los pueblos, porque es un derecho humano fundamental; proceso de aprendizaje, adquisición de conocimientos, habilidades, valores y hábitos que permite el desarrollo integral de las personas y su socialización.

Asimismo, transmite cultura y herramientas esenciales para la vida, fomentando la igualdad, la sostenibilidad y el pensamiento crítico desde el entorno familiar hasta las instituciones formales.

Entre los firmantes del documento figuran Ismael Sosa, Julián Rivera, Ernesto Morrobel, Luisa Jiménez, Roberto Méndez, Emilio Rojas, Altagracia Contreras, Noemí Carbucia, Rafael Ruiz, Andrés Vásquez, Héctor Parra, Elvin Madera, Rodolfo Adames, y Gregorio Tiburcio, entre otros.