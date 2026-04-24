Autoridades NYC dan a conocer el calendario escolar 2026-27

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El Departamento de Educación de esta Ciudad (DOE) ya dio a conocer el calendario escolar público para el año académico 2026-27. El último día de clases será el lunes 28 de junio, y el primer día de clases comienza el jueves 10 de septiembre.

NYC cuenta con el sistema escolar público más grande de Estados Unidos, que incluye más de 1,800 escuelas públicas, atiende a más de un millón 100 mil de estudiantes, entre ellos decenas de miles de dominicanos y miles de , entre otras etnias, y 150 mil empleados

Este sistema se divide en 32 distritos escolares comunitarios y ofrece opciones desde prekínder hasta secundaria.

Tipos de escuelas: Incluye escuelas del distrito, escuelas autónomas (charter) y escuelas especializadas.

Escuelas Charter: NYC cuenta con más de 275 escuelas charter, en los cinco condados: 94 en el Bronx, 90 en Brooklyn, 56 en Manhattan, 27 en Queens, y 8 en Staten Island

Padres se muestran molestos con el calendario escolar porque se extenderán las vacaciones de verano de este año a unas 11 semanas, un aumento con respecto a las aproximadamente nueve semanas del año pasado.

El resto del calendario incluye algunas peculiaridades en la programación que también han suscitado críticas por parte de los padres; entre ellas, que el Día de las Elecciones sea una jornada de aprendizaje a distancia y que las vacaciones de primavera se sitúen más tarde que este año, abarcando desde el jueves 22 de abril hasta el viernes 30 de abril.

«El calendario es el resultado de las negociaciones entre el sistema de escuelas públicas de la ciudad de Nueva York y la Federación Unida de Maestros (United Federation of Teachers), nuestros socios sindicales», declaró el alcalde Zohran Mamdani.