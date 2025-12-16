Donald Trump dice está cerca acuerdo paz Ucrania

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que cree que se está “más cerca que nunca” de lograr un acuerdo de paz en Ucrania después de que representantes estadounidenses se reunieran en Berlín el fin de semana con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, y autoridades europeas para revisar el plan propuesto por Washington para poner fin al conflicto.

“Creo que ahora estamos más cerca que nunca”, dijo Trump y explicó que hoy mantuvo una “muy buena conversación” con líderes europeos.

El mandatario estadounidense insistió en que cuenta con un “apoyo enorme” por parte de los aliados en Europa. “Ellos también quieren que esta guerra llegue a su fin". “En este momento, Rusia quiere que termine (la guerra), pero el problema es que a veces lo quieren y otras veces no, y lo mismo ocurre con Ucrania”.