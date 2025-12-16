Donald Trump demanda a la BBC por 10,000 millones de dólares: ¿qué pasó?

Publicado por RFI Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos presentó el lunes una demanda en la que reclama al menos 10.000 millones de dólares a la BBC por la edición de su discurso de 2021 a sus partidarios antes del asalto al Capitolio.

La demanda, presentada en Miami, reclama "daños por un monto no inferior a 5.000 millones de dólares" por cada uno de los dos cargos contra la cadena británica por presunta difamación y violación de la Ley de Prácticas Engañosas y Desleales de Florida. La la BBC anunció este martes que se defenderá.

Los dos cargos presentados por Donald Trump son por difamación, alegando que la BBC manipuló maliciosamente el video de su discurso uniendo fragmentos separados para dar la impresión falsa de que incitaba directamente a la violencia en el Capitolio. Y por violación de la Ley de prácticas comerciales engañosas y desleales de Florida para interferir e influir en los resultados de las elecciones presidenciales de 2024 en su contra. Los dos cargos han sido presentados en Florida, en Estados Unidos, y pide 10.000 millones de dólares.

La BBC ya se disculpó, dimitieron el director general y la jefa de noticias el mes pasado, decidió no volver a emitir el documental pero tampoco compensar a Trump, como este solicitaba, por considerar que el documental no se emitió en los Estados Unidos y no influyó en las elecciones que, además, ganó Trump.

Ahora se espera que la cadena impugne la competencia del tribunal de Florida, argumentando que el documental no se emitió en Estados Unidos y que su plataforma digital no estaba disponible para el público estadounidense.

Si se admiten los cargos, no se descarta que se llegue a un acuerdo entre las dos partes para evitar el juicio como sucedió con la cadena estadounidense CBS a la que Trump pedía 20.000 millones y se resolvió por 15 millones.

"Como hemos dejado claro anteriormente, defenderemos este caso. No haremos más comentarios sobre los procedimientos legales en curso", dijo un portavoz de la BBC ante la demanda por un montaje engañoso, por parte de la cadena, de un discurso de Trump en 2021, antes del asalto al Capitolio de Washington.