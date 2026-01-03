Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Guardianes de la verdad Estados Unidos
¿Hay víctimas?

Ataque de Estados Unidos a Venezuela hoy

Ataque a Venezuela

¿Dónde capturó Estados Unidos a Nicolás Maduro y a su esposa ?

Trump afirmó que la operación fue “exitosa” y que ambos fueron sacados del país por vía aérea

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que fuerzas estadounidenses capturaron al mandatario venezolano Nicolás Maduro y a su esposa en una residencia en Venezuela, en el marco de un ataque militar de gran escala contra el país caribeño.

Trump afirmó que la operación fue “exitosa” y que ambos fueron sacados del país por vía aérea. El anuncio se produce tras meses de tensiones entre Washington y Caracas, marcados por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y las denuncias del gobierno venezolano sobre amenazas de intervención.

Detalles en breve...

