Ataque a Venezuela
¿Dónde capturó Estados Unidos a Nicolás Maduro y a su esposa ?
Trump afirmó que la operación fue “exitosa” y que ambos fueron sacados del país por vía aérea
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que fuerzas estadounidenses capturaron al mandatario venezolano Nicolás Maduro y a su esposa en una residencia en Venezuela, en el marco de un ataque militar de gran escala contra el país caribeño.
Trump afirmó que la operación fue “exitosa” y que ambos fueron sacados del país por vía aérea. El anuncio se produce tras meses de tensiones entre Washington y Caracas, marcados por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y las denuncias del gobierno venezolano sobre amenazas de intervención.
Detalles en breve...