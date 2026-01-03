Ataque a Venezuela
Trump revela dónde tienen a Nicolás Maduro y Cilia Flores y qué harán con ellos
Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se encuentran en un buque militar y serán llevados a Nueva York.
El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró hoy que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su mujer Cilia Flores están detenidos en el buque anfibio USS Iwo Jima y están camino de Nueva York para ser procesados por narcotráfico, al tiempo que reveló detalles de la operación de las fuerzas especiales en Venezuela esta madrugada.
Más detalles en breve.