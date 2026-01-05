Conductores en NY enfrentarán sanciones más severas en 2026

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Los conductores en este estado, donde hay decenas de miles dominicanos, deberán tener más cuidado con los grandes cambios en el sistema de puntos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) previstos para 2026.

Se han diseñado cambios significativos, que van desde mayores penalizaciones por puntos hasta umbrales más bajos de suspensión de licencia, para mejorar la seguridad vial en todo el estado.

Entre los cambios que entrarán en vigor el próximo mes de febrero figuran: Exceso de velocidad de 1 a 10 millas por hora por encima del límite de velocidad, la multa aumenta de 3 a 4 puntos. Usar el celular al conducir, de 5 a 6 puntos, y no ceder el paso a un peatón, de 3 a 5 puntos.

Asimismo, conducción imprudente o adelantamiento de un autobús escolar detenido, la sanción aumenta de 5 a 8 puntos; no ceder el paso a vehículos de emergencia, 3 puntos; giros en U ilegales, 2 puntos; obstrucción del tráfico, 2 puntos; violaciones de equipo, 1 punto cada una; y los choferes podrían ser suspendidos si acumulan 11 puntos en 18 meses. Esto cambiará a 10 puntos en 24 meses.

En la Gran Manzana los conductores deben ser especialmente conscientes del exceso de velocidad, ya que el Departamento de Transporte termina de implementar reducciones del límite de velocidad en 250 zonas para fines de 2025.