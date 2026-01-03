Accidentes dejan 29 muertos en Navidad y Nuevo Año 2026

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que 29 personas perdieron la vida durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, como resultado de accidentes de tránsito ocurridos en distintas vías del país, según el informe final del operativo “Conciencia por la Vida, Navidad 2025-2026”, divulgado ayer por ese organismo.

Esa cifra de fallecidos ocurre en un contexto de alta movilidad nacional, con 7.6 millones de personas desplazadas por carreteras y autopistas, de acuerdo a la entidad, lo que volvió a poner a prueba la capacidad de respuesta de los organismos de socorro y la conducta de conductores durante el asueto.

El reporte indica que once de las muertes ocurrieron en la primera fase del operativo, correspondiente a la Navidad, mientras que 18 sucedieron en la segunda, asociadas al mayor flujo vehicular por la celebración de Año Nuevo.

De acuerdo al organismo, 48 % de fallecidos ocurrió entre la medianoche y las 6:00 de la mañana.

Muertes por motocicletas

El COE indicó que la mayor cantidad de fallecidos fue por motocicletas, ya que 19 de las 29 víctimas mortales se desplazaban en este tipo de vehículo, lo que equivale a más del 65 % del total de muertes registradas durante el operativo.

Señaló además, que ocho personas murieron en accidentes que involucraron vehículos livianos, mientras que otras dos fallecieron tras ser atropelladas.

El informe también destaca que 25 de los fallecimientos ocurrieron fuera del dispositivo de seguridad vial que montó el organismo, frente a cuatro dentro del mismo, lo que según el COE muestra la incidencia de la imprudencia y el exceso de velocidad en tramos sin supervisión.

El organismo no especifica los tramos ni porqué no tuvieron supervisión.

Durante las dos fases del operativo las autoridades contabilizaron 245 accidentes de tránsito, que dejaron 307 personas afectadas, siendo las motocicletas responsables de más del 74 % de siniestros registrados.

Menos muertes que en 2024

Aunque el número de fallecidos sigue elevado, el COE resaltó que hubo una reducción del 31 % en comparación con el fin del año pasado, cuando fueron reportadas 42 muertes por accidentes de tránsito.

Por otro lado, el COE reportó 769 personas atendidas por intoxicación alcohólica, 52 menores de edad y 163 casos de intoxicación alimentaria, sin que se produjeran muertes por esas causas.