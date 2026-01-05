Luis Abinader designó a Antoliano Peralta Romero como ministro de Justicia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader mediante decreto 1-26, designó a Antoliano Peralta Romero como ministro de Justicia, en el marco de la Ley núm. 80-25, Orgánica del Ministerio de Justicia, promulgada en agosto de 2025. Con este nombramiento, el Gobierno avanza en la consolidación de esta nueva cartera, llamada a desempeñar un rol clave en la coordinación del sistema de justicia y en el fortalecimiento del Estado de derecho.

En sustitución de Peralta Romero el mandatario designó a Jorge Subero Isa como consultor jurídico del Poder Ejecutivo.

Respecto a Peralta Romero

A lo largo de su trayectoria profesional se ha destacado como abogado litigante y consultor de entidades públicas y privadas, con especialización en materia electoral, además de haber ocupado importantes funciones gremiales como vicepresidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana y secretario general de la Asociación de Abogados de la República Dominicana. es doctor en Derecho, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y cuenta con un máster en Derecho Administrativo y Gestión Municipal por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Hasta su designación como ministro de Justicia, se desempeñaba como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, función para la cual fue designado mediante el Decreto núm. 324-20 del 16 de agosto de 2020.